Eles esvaziaram a conta bancária

Não passa um dia sem que um pesquisador ou empresa de segurança cibernética em algum lugar do mundo encontre um ou mais Aplicativos infectados na Play Store Do Google: Aplicativos para Android Incontáveis, para as estatísticas é impossível ser todos eles”LimpezaRecentemente, porém, os desenvolvedores Malware Outros tipos de código malicioso estão ficando mais inteligentes e trabalhando mais. O último exemplo é que DaudruberNo interior, o malware detectado pela Trend Micro 14 aplicativos na Play Store.

Para ser honesto, DawDropper não é malware, mas é”conta-gotas“Malware, especificamente, um dropper capaz de infectar smartphones com 4 tipos diferentes de vírus. Resumindo, como diz o ditado: Você muda para não morrer DawDropper fez exatamente isso, diversificando para não ser detectado pelo antivírus do Google. De fato, um dos aplicativos infectados estava presente na Play Store A partir de maio de 2021.

Quais são os 14 aplicativos infectados

Aplicativos infectados, que contêm Daudruberque foram detectados pela Trend Micro são 14. Todos eles foram removidos da Play Store, mas alguns deles já coletaram muitos downloads. e para isso Aconselhamo-lo a verificar Se você tiver um desses aplicativos em seu smartphone:

apk gravador de chamadas

VPN de galo

SUPER LIMPEZA – HIPER E INTELIGENTE

Scanner de Documentos – Criador de PDF

Universal Saver Pro

editor de fotos águia

gravador de chamadas profissional +

Limpador Extra

Utilitários de criptografia

FixCleaner

Just In: Vídeo em movimento

limpador de fortuna

limpador simplificado

Leitor de QR Unicc

Se um desses aplicativos, ou mais de um, deve estar presente entre os aplicativos do seu celular, é quase certo Seu dispositivo está infectado: Exclua imediatamente o(s) aplicativo(s) em questão, baixe e use um antivírus para Android e, acima de tudo, Verifique sua conta bancária Porque você pode encontrar algumas surpresas desagradáveis.

Por que o DawDropper é perigoso

Como mencionado anteriormente, o DawDropper é perigoso porque pode baixar 4 vírus de computador diferentes para o seu telefone: outubroE a hidraE a jogar você E a tibot. Já conhecemos todos, já falamos sobre eles antes e sabemos que é Malware bancário sérioVírus que visam roubar credenciais de login de aplicativos para verificar contas bancárias.

depois, depois Credenciais roubadas Esse malware os envia para seus servidores de controle, onde os cibercriminosos podem pegá-los e usá-los para eles Faça login em nossa conta. Para fazer o que já sabemos.

Como a Trend Micro explica, na verdade, o DawDropper. Espionando as atividades em nossos smartphonesroubar credenciais (incluindo PINs) de bancos e verificar SMS (que os bancos enviam por ícone OTP para permitir transferências eletrônicas), executando código e outros scripts em segundo plano e executando outros aplicativos potencialmente perigosos.

Como proteger sua conta bancária do DawDropper

Aplicativo infectado gravador de chamadas Estava na Play Store em maio de 2021, enquanto Leitor de QR Unicc Ele foi pré-carregado e removido porque continha o vírus Octo. Resumindo: esses aplicativos vêm e vão da Play Store e isso significa que devemos sempre ter muito cuidado ao baixar aplicativos Android.

Mesmo que não usemos lojas alternativas, mas a loja oficial do Google, é possível que o aplicativo que baixamos acertar. Por este motivo, além de advertirTambém é útil ter uma suíte Antivírus Também coberto para dispositivos Android. Desta forma, teremos uma camada extra de segurança para proteger nossos telefones e, acima de tudo, nosso telefone conta bancária.