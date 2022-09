Splatoon 3 é o primeiro, The Last of Us Part 1 já está fora da plataforma – Nerd4.life

Como toda semana, GfK compartilhou um arquivo Pedido de venda no mercado varejista Reino Unido. Splatoon 3 Para o Nintendo Switch, ficou em primeiro lugar, enquanto a primeira parcela de The Last of Us caiu do pódio. Aqui estão os 10 jogos de varejo mais vendidos no Reino Unido:

Splatoon 3 Horizonte proibido oeste Mario Kart 8 Deluxe O Último de Nós Parte 1 Nintendo Switch Sports NBA 2K23 Animal Crossing: Novos Horizontes Minecraft (interruptor) Fila de Santos Lendas Pokémon Arceus



Splatoon 3

Conforme anunciado por Christopher Dring da GamesIndustry, Splatoon 3 ficou em primeiro lugar em sua primeira semana, embora no Reino Unido tenha registrado vendas mais baixas do que o jogo anterior da série. Por outro lado, vendeu 3,45 milhões de cópias no Japão em apenas três dias.

Em segundo lugar encontramos Horizon Forbidden West novamente que no Reino Unido praticamente vê um segundo jovem, comercialmente falando. O Evergreen Mario Kart 8 Deluxe fecha a plataforma.

Conforme observado na abertura, The Last of Us Part 1 caiu para o quarto lugar depois de conquistar o primeiro lugar na semana passada. O Saints Row também cai algumas posições, passando do sexto para o nono lugar na classificação. Em vez disso, NBA 2K23 ficou em sexto lugar em sua semana de lançamento.