O Transporte napolitano Nas últimas semanas, estiveram em curso preparativos para um dos acontecimentos mais importantes das últimas décadas. Além do aumento Bilhete da linha 1, aumentará de 1,30 a 1,50 centavos a partir de amanhã, na verdade, data de inauguração da Linha 6 do Metrô, a infraestrutura que fechará finalmente o circuito ferroviário entre a parte oeste de Partinop e o resto da cidade. Na década de 1990, a era da bacia foi lançada pela primeira vez perto da Copa do Mundo, A linha 6 será executada em “1º de julho”.Como explica o diretor geral do Soul ao Il Matteo, Francesco Fau. No entanto, há algumas questões a resolver relativamente à entrada em exploração da via: sobretudo, no que diz respeito ao pedido de 8 milhões de verbas para a gestão da via, que o município aguarda pela resposta da região. . De qualquer forma, não é nenhum mistério que o governo Manfredi esteja jogando muito no jogo da infraestrutura.

História

A história de Linha 6 É longo e cheio de perigos. sobre isso Furigrotta inaugurado em 1988, com outro nome: Ltr (linha de bonde rápido) na Piazza Italia, a mesma disputa entre regeneração e lutas de clãs pelo tráfico de drogas que levou ao ferimento de uma mulher em uma área de recreação infantil no mês passado. Porém, imediatamente após a inauguração, a Linha 6 foi fechada. Dez anos depois, em 2001, tentou-se reanimá-lo, mas sem sucesso. Terceira tentativa de reabertura, entre 2011 e 2012, outra falha: estações foram fechadas por falta de usuários e consequente desperdício de pessoal. lá Linha 6Na verdade, naquela época Furigrotta não estava ligada ao resto da cidade, ao contrário do que acontece hoje: o trevo com a Linha 1 (Metrô Artístico) entre as estações do Municipio e Santa Maria degli Angeli, parou. Área de votação.

caminho

Entre, entre 2012 Hoje, 4 de março de 2013, ocorreu o famoso desabamento do Palazzo Guerra devido à construção da estação da Linha 6. Argo Mirelli. Hoje, porém, o pior já passou e abrange o percurso de Furigrotta ao centro, via Chia. As estações serão: Exposição, Augusto, Lala e Mercellina, Argo Mirelli, San Pasquale e Chiaia, num total de 5,5 km. No Município, haverá trevo com a linha 1, conforme mencionado. O workshop definitivo será na área de Campegna via Arsenale. “A administração da Linha 6 custará entre 8 e 9 milhões Por ano – argumenta Fao – a estação Santa Maria degli Angeli é, por assim dizer, como uma segunda Toledo. Com a nova rota, a Anm terá de 100 a 120 funcionários até o final do ano. Estamos trabalhando muito para abrir no dia 1º de julho mesmo com atendimento reduzido. Sem nenhum problema, abrimos nessa data.

Nós

Uma iniciativa importante aguarda financiamento: “Precisamos de cerca de 10 milhões a mais do que no ano passado”, afirma Fao. Atualmente, a ANM recebe anualmente 50 milhões do município e 68,4 do Palazzo Santa Lucia. Auto Palácio San Giacomo Aumento dos recursos para 2 milhões, justamente por conta do início da 6ª linha, a subsidiária napolitana de transportes não transfere recursos por enquanto. O aumento do bilhete para 1,50 euros ocorre nesta situação: “Estamos a falar de um alinhamento com os outros caminhos-de-ferro napolitanos – acrescenta Fao – Os bilhetes para ônibus e funiculares são às 13h30 Cent”. No horizonte, há um ingresso para um elevador totalmente novo Monte Echia. Há semanas de estimativas tanto do preço do cupom quanto dos custos de gerenciamento do sistema de vinculação. Santa Lúcia em Pizzopalcón, Numa das zonas mais extensas da cidade. Os elevadores são gratuitos para os residentes locais, mas a partir de 1º de junho todos pagarão. Estamos trabalhando na criação de um bistrô. “Em breve divulgaremos um questionário junto dos utentes e tentaremos avaliar a implementação do bilhete – conclui o diretor-geral da Anm – agradeço ao município, que nos indicou que os moradores de rua ficarão isentos do pagamento. 1º de junho: Não queremos ganhar dinheiro, mas temos que manter os serviços eficientes”. A questão da infra-estrutura, como observado, foi o mais importante dos mandatos de Manfred. Os próximos passos são a abertura de estações de metrô além da Linha 6 (Linha 1). Centro de Gestão e Tribunais. Segundo anúncios, o metrô chegará ao aeroporto de Capodichino em 2026.

