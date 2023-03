Trisino se classificou para os oito finalistas da WSE Champions League. A estrada que leva ao forte

O atual campeão europeu Trisino vem de uma vitória por 4 a 2 sobre o Gama Innovations em Sarzana para garantir um dos oito ingressos para as oito finais da WSE Champions League de 4 a 7 de maio em Viana do Castelo, no norte de Portugal. Jogo bastante acirrado no Vecchio Mercato, o time de Paolo De Rinaldis chegou a liderar parte da partida, apenas para sofrer no segundo tempo da nova jornada da Copa da Itália. Após o domínio da Itália até agora, é a dupla de Mendes e Cocco para selar a Europa também. Sarzana, Alonso e Ortiz foram os dois argentinos que marcaram. Ao mesmo tempo, o Porto venceu o Noia por 5-1, garantindo a outra passagem aos oitavos-de-final. O jogo do primeiro lugar entre Trisino e Porto, a 13 de abril, será o principal objetivo para evitar o Benfica no campeonato português e um dos mais fortes favoritos à conquista da final, com o primeiro lugar do Grupo A já assegurado.

Uma vitória por 3 a 2 do GDS Impianti Versilia Hockey Forte em casa para o Amatori Vascan Lodi, após duas derrotas famosas após esforços na Copa da Itália. Mais uma vez, os donos da casa começaram melhor (1 a 0 sobre Antonioni), mas, sob remate de Gil e Ambrosio, a vantagem toscana surgiu logo nos primeiros 24 minutos de jogo. Porém, no último segundo, Fantozzi compensa. Pedro Gil ainda pensa nisso para assinar a segunda vitória da equipa. Mas, ao mesmo tempo, os portugueses do Valongo abriram uma vantagem de 3 a 0 e garantiram uma emocionante vitória por 4 a 3 na pista do Barça a minutos da sirene final. Um resultado que vai favorecer muito o Valongo, já que receberá o Lodi em casa na última partida e o Forte só precisará vencer em casa contra o Barça se vencer para garantir as oitavas de final, mas mesmo que consiga, terá que fá-lo com mais golos, sendo a diferença para os portugueses de 4. Os golos são pontos iguais (os confrontos diretos terminaram empatados). A matemática não descarta isso, mas a estrada é realmente difícil.

Para Sarzana e Lodi, a última corrida é para eliminar zero da classificação, mas terão que participar fora dos amistosos. Outras equipes que se classificaram até agora são Barça, Benfica, Porto e Tricino.

Todos os jogos da WSE Champions League e da WSE Cup são ao vivo http://europe.worldskate.tv Ver placares ao vivo http://wse.sidgad.com

Alegria de Trisino – Crédito da foto: Hawkeye Trisino