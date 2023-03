Temperaturas, depois desse calor o frio e a neve vão voltar! tem data…

Quase do calor do verão ao final do inverno

Embora as temperaturas estejam destinadas a atingir picos muito elevados nos próximos dias, uma mudança radical confirma-se no horizonte, com frios súbitos e surpreendentes, até geadas tardias: a data está marcada!

Março é sempre um dos meses mais loucos do ano, muitas vezes provocando mudanças repentinas no clima. De fato, um mês é caracterizado por parênteses constantes, o primeiro calor da primavera e o retorno repentino do frio, da chuva e da neve. Este será o foco dos próximos dias pelos quais passaremos De condições de quase verão a condições típicas de final de inverno.

Vamos em ordem e tentar entender o que os termômetros vão nos atribuir.

Sem grandes alterações até sábado, dia 25. Por outro lado, as temperaturas máximas, já moderadas em todo o país, serão empurradas para cima até atingirem seu pico. 25/26°C como Calábria, Puglia e Sardenha E até para cima 26/27°C Dentro Sicília.

Mas outras partes do país verão valores de calor acima de 20°C.

Isso pode ser visto claramente no diagrama que propomos abaixo A temperatura máxima é esperada no sábado, 25 de março Com áreas coloridas Vermelho escuro A temperatura está lá em cima 25/26°C. A temperatura máxima é esperada no sábado, 25 de março No entanto, como acontece com qualquer março que se preze, aí vem a reviravolta repentina.

data? Já no domingo, dia 26, cairão colunas de mercúrio no norte e em parte do centro, o que causará muitos problemas com a frente meteorológica devido ao trânsito da frente fria.

Mas vamos registrar a mudança drástica no início Semana que vem Entre segunda-feira, 27 e terça-feira, 28 de março, a formação de um vórtice ciclônico sobre a Itália e a chegada de ar muito frio direto do norte da Europa provocarão uma verdadeira mudança no ciclo das condições climáticas do final do inverno.

No diagrama abaixo, o dia está relacionado terça-feira dia 28Podemos observar que Diferenças máximas de temperatura em comparação com segunda-feira, 27 de março: Em áreas sombreadas azul escuro Eles podem registrar Uma mínima de 6/8°C e uma mínima de 10°C Em campos de cor Fúcsia. Diferenças máximas de temperatura entre segunda-feira, 27, e terça-feira, 28 Sentir-se-á uma noite fria, sobretudo a norte, onde céu limpo suportará maior difusão de calor para a atmosfera livre, resultando em alguma formação. geadas Não apenas nos locais do vale alpino, mas também em partes do oeste do Vale do Pó.

Em suma, parece claro que a primavera dará um grande passo atrás para abrir espaço para tramas mais clássicas de inverno.

Quanto tempo durará esse novo intervalo climático? Se tudo se confirmar, até meados da próxima semana as colunas de mercúrio voltarão a subir, sobretudo nos valores diurnos, com um ligeiro arrefecimento à noite nas zonas interior norte e centro.