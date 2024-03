Presentes em abundância para a capital portuguesa

Lisboa foi selecionado como O principal destino MICE da Europa em 2023.

O título foi dado à quarta edição do Prêmios MICE Mundiais realizada durante ITP em BerlimNa Alemanha.

O evento marcou a 31ª edição europeia dos World Travel Awards, em que a capital portuguesa foi escolhida. O destino urbano ideal da Europa para 2024.

Localização privilegiada, infraestruturas modernas e versáteis e excelentes acessibilidades, aliadas à interseccionalidade de experiências culturais, Isto fez de Lisboa uma escolha indispensável na Europa para a organização de eventosO.

Traduzido em números, Em 2023, foram registados 2.251 eventos em Lisboa, atraindo 592 mil 178. Participantes de todo o mundo.

Cidade Al 2º lugar no Ranking Mundial da ICCA desde 2019Depois de estar entre os dez primeiros por vários anos antes.

Divisão MICE (reuniões, incentivos, conferências e exposições) desempenham um papel importante na economia da capital. Portugal, Contribui significativamente para o turismo e o crescimento económico da cidade, nomeadamente em termos de rendimento e criação de emprego.

É significativo Em 2022 e 2023, a Associação Turismo de Lisboa (ATL) investiu mais de 1 milhão de euros. Atrair e apoiar conferências, eventos corporativos e eventos associativos. Tudo isto é financiado pelo Fundo de Desenvolvimento do Turismo de Lisboa, com receitas da taxa turística, e pela participação do ATL no Programa Nacional de Eventos de Portugal, 25% do financiamento total.

As perspectivas de organização de eventos internacionais em Lisboa são promissoras. “Trabalhamos constantemente para atrair a atenção de organizadores e participantes de eventos internacionais. Lisboa destaca-se não só pelo seu ADN único – afirma Paula OliveiraDiretor Geral da Sociedade Turismo em Lisboa – mas também pelo profissionalismo das suas instituições, pelos seus excelentes hotéis, pelas suas acessibilidades, pela sua capacidade organizativa, pela sua oferta cultural e pelo vasto leque de experiências possíveis. Lisboa continua a ser pioneira na oferta de experiências únicas e irrepetíveis.”

Como destino urbano, com o seu património histórico, cultura vibrante, ambiente acolhedor, gastronomia variada e experiência autêntica do visitante, os seus bairros históricos, azulejos coloridos, recantos pitorescos, arte urbana, modernismo e todo o tipo de espaços, museus e galerias de arte de renome internacional concertos e festivais.

Deixe-me Prêmios MICE Mundiais que Prêmios Mundiais de Viagens Todos os anos premeiam a excelência alcançada por destinos, empresas hoteleiras, companhias aéreas e outras organizações ligadas à indústria do turismo.

Esses prêmios refletem um selo de qualidade e prestígio para aqueles que oferecem o que há de melhor no setor em todo o mundo.

