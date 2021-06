Europeus acusam Ronaldo de “lutar por Portugal”

Na véspera da partida inaugural contra a Hungria, Cristiano Ronaldo assume o comando. O campeão da Juventus, após falar na coletiva de imprensa, Ele declarou que não queria pensar no futuro, Mas para se concentrar apenas no Campeonato Europeu, ele se dirige aos fãs de Lucitânia diretamente com uma longa postagem no Instagram. “Surpreendemos a Europa ao vencer um grande torneio internacional para Portugal pela primeira vez há cinco anos. Entre o grupo de jogadores extraordinários que escreveram seus nomes em letras de ouro na história do futebol Resta apenas 11 de nós neste Euro 2020, mas sei que todos os que não estão estão aqui connosco. Não só eles, mas milhões de portugueses estão espalhados por todo o mundo. ”