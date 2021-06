Ataque a um veículo de segurança na rodovia A1 entre Modena e Bolonha

Ataque a um veículo de segurança na auto-estrada A1 entre Modena e Bolonha, especialmente 178 km a sul, na zona de Modanis perto de Castelfranco ( Olhe as fotos ) De acordo com o que foi apurado, os ladrões bloquearam a estrada com pregos no asfalto. O tiroteio ocorreu e alguns carros foram incendiados. No entanto, o roubo falhou. Segundo fontes da polícia, os ladrões fugiram sem retirar nada e as buscas também estão em andamento na área de Bolonha. Apesar dos momentos confusos e emocionantes, não houve feridos.

Ouça as explosões na delegacia de polícia e 118 helicópteros

As três explosões foram, segundo algumas testemunhas, baseadas no ataque ao furgão. Uma coluna de fumaça subiu na área, mas o fogo foi extinto quando os esforços de socorro intervieram. O helicóptero interceptou 118 por medo de novas repercussões para as pessoas envolvidas. De acordo com a primeira reconstrução, os ladrões colocaram as unhas no asfalto para interromper o trânsito e ameaçaram alguns motoristas com revólveres, forçando-os a sair e incendiando seus carros. Então, eles forçaram dois motoristas de caminhão a cruzar seus veículos para bloquear o tráfego.