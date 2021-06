“Beba água!”: Cristiano Ronaldo leva duas garrafas de Coca-Cola em entrevista coletiva

Foco na saúde e estilo de vida saudável Cristiano Ronaldo, Famoso jogador de futebol da Juventus e da seleção portuguesa é bastante conhecido. No passado, Football Ace apontou que seus filhos não gostam de beber bebidas alcoólicas ou junk food. Outro exemplo desta atitude dos portugueses veio directamente do actual Campeonato da Europa.

Em entrevista coletiva, Ronaldo não quis se acomodar nem mesmo com os patrocinadores da partida. Quando ele se sentou, ele ficou chocado ao ver duas garrafas Coca, Patrocinador do Euro 2020, antes dele. Antes que pudesse pegar as duas garrafas e se afastar dele, ele começou a jogá-las para frente e para trás na cadeira. Então diga em português: “beber água!“Então ele pegou uma garrafa d’água e colocou-a na frente do restante da entrevista, murmurando com certo desprezo, ‘Coca-Cola’ (veja foto na galeria deslizante acima e vídeo abaixo). Ele estava falando sobre competição.

Ronaldo se interessa muito por dieta e exercícios. O seu foco no bem-estar físico, apesar dos seus 36 anos, permitiu-lhe continuar a jogar ao mais alto nível, com muitos jogadores pendurados nesta idade. No passado, os portugueses revelaram que era seu A dieta consiste em 6 mini refeições Distribuídos ao longo do dia, muitas frutas, vegetais e proteínas, como peixes ou aves, são cozidos sem óleo. Além disso, o jogador de futebol bebia água, embora ocasionalmente revelasse que bebia vinho no café da manhã ou jantar em um copo de suco.

No ano passado, ela expressou frustração por seu filho não ter o mesmo enfoque frenético na existência física. “Veremos se meu filho é um grande jogador de futebol. Estou definitivamente com ele. Às vezes ele toma Coca Cola e Fonda e come batata frita, o que me irrita, ele sabe”, Ele revelou.

O capitão português foi o primeiro jogador a atuar em 5 ligas europeias para liderar o seu país como planejado, e Ronaldo falou sobre o que considera ser a chave para alcançar tal longevidade no futebol. “O mais inteligente de um jogador de futebol é a capacidade de se transformar. Estou muito maduro agora. Se um jogador de futebol quer jogar por muitos anos, ele precisa saber como se adaptar, e os números falam por si. 18 a 36, ​​fui capaz de modificar. Sempre consegui vencer e, coletivamente, faço parte de uma equipe que tem conseguido vencer. Mostrei que é importante mudar toda a minha vida “, O português disse.

Há também um atacante português Maneira maravilhosa de dormir.