“Isso vai comemorar o compromisso de 25 de abril com a libertação e a paz. Na tragédia desta guerra nunca fomos iguais, estávamos do lado das vítimas e contra os ocupantes.” Diz Gianfranco Bugliarulo, Líder da Anbin (Associação Nacional do Partido) que tentou reprimir os protestos durante uma coletiva de imprensa apresentando as iniciativas para o próximo Dia da Libertação. Mas então ele quis esclarecer: “É correto definir a luta armada dos ucranianos como um protesto, mas em nossa opinião é errado identificar a oposição italiana com a oposição ucraniana”.

Nos últimos dias, nos dias que se seguiram à eclosão do conflito, a associação foi atacada por ser considerada muito branda com Moscou. Após o massacre de Pucha Pelos russos: Quando Bakliarulo condenou o massacre Ele pediu a criação de uma Comissão Internacional de Inquérito “Para descobrir o que realmente aconteceu, por que aconteceu e quem foi o responsável. Mesmo dentro dos democratas, onde o debate é aberto e onde está o líder do partido, a posição não é particularmente apreciada. Valentina Guppy, Em uma entrevista República, “25 de abril não deve se transformar em um ringue”, começou o apelo. E acabar com os “ataques contra o amor”. “EU ‘அன்பி É unânime – como observou Bugliarulo – que existe um debate interno legítimo em que são acolhidas diferentes visões. Temos visto muitos ataques Associação Violência e feiúra sem precedentes. Descobri sem saber que era Putin, vamos compensar isso.

Confirmando seu apoio à Ucrânia, o presidente Bogliarulo mais uma vez tomou partido contra a competição para reestruturar os países europeus, incluindo a Itália. “Vemos uma reestruturação geral como a que aconteceu antes da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais – disse ele – tudo o que aumenta as tensões. Está sendo criada uma reação em cadeia catastrófica que leva a uma catástrofe.”

Nos últimos dias, outras controvérsias se tornaram uma preocupação Declaração eleitoral em 25 de abril Desenhado pelo pintor Alice Milani Algumas dessas festas usavam lenços tricolores: arranjo de banda húngaro, italiano, não estandartes. E falando de bandeiras sendo agitadas nas manifestações do Dia da Libertação, Bugliarulo advertiu: “Faremos tudo o que pudermos para evitar qualquer incidente ou provocação. As bandeiras da OTAN são inadequadas nesta situação em que temos que falar de paz”.