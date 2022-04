Luca Nordy voa para as semifinais em Barletta (com show de amanhã)

O jovem cuida disso Lucas Nordy Para manter as cores italianas em alta no Barletta Open-Trofeo La Pulita & Service. O jovem de 18 anos de Besaro derrotou facilmente o francês Jeffrey Blancanex e avançou para as semifinais. A Itália terminou o primeiro set em 6/2 e venceu o segundo set em 6/4. Amanhã de manhã (sábado, 16 de abril), Nordy tentará ter acesso à final, desafiando Miljan Jெகck, a outra manifestação da partida. A Sérvia, por outro lado, venceu o russo Alexander Shevchenko por 6/4 nas quartas de final.

Por outro lado, o outro jogador italiano prometido hoje no saibro vermelho do clube “Hugo Simmon” em Barleta não o fez. Luciano Tartary, aliás, rendeu-se a um vice-campeão na semeadura. O português Nuno Borges exigiu a melhor classificação e, sobretudo, a melhor experiência, e voltou a vencer. Depois de perder o primeiro set por 1/6, Portugal tirou a melhor vantagem no segundo set e depois aproveitou a queda de Tartary no terceiro set, que terminou em 6/1. Borges enfrentará Stanek Kolar, da República Tcheca, que venceu mais uma partida difícil contra o holandês Jelle Sells nas semifinais amanhã de manhã. Kolar abraçou a derrota primeiro em 5/7 e depois recuperou em 7/5 e 6/1 nos outros dois.

A programação de amanhã (sábado, 16 de abril) incluirá duas semifinais a partir das 11h no Quadrado Central. A final de duplas vai continuar: a dupla japonesa de McLaughlin e Polônia Volkov enfrentará o russo Karlovsky-Durnev. . No entanto, no domingo, 17 de abril, a final de simples acontecerá às 10h.

Quadra Central – Horário Italiano: 11:00 (Horário Local: 11:00 am)

1. [3] Zdenek Kolar Contra [2] Nuno Borges

2. [WC] Lucas Nordy Contra [Q] Miljan Jekyk

3. [1] Ben McLaughlin / Szymon Valco Contra Evgeny Karlovsky / Evgenii Tiurnev