Lá França Tomou uma posição clara com Emmanuel Macron Quem se recusou a seguir os Estados Unidos nas acusaçõesGenocídio“Para Rússia: “Quero dar o meu melhor para parar esta guerra e reconstruir a paz, então não sei o que fazer.Aumento de palavras Servir por uma causa”, disse a líder de Elise. Ali também Alemanha Distanciando-se do eixo Washington-Kiev: o presidente Olaf Scholes O governo ucraniano se recusa a aceitar a visita do presidente federal Frank-Walter Steinmeier, Acusado de ter uma relação muito próxima com o regime Vladimir Putin. Isso é a Itália? Desde o início da guerra, Mario Draghi nunca tomou as páginas Distinguível do verbo atlântico, Apesar do retrato da mídia de Angela Merkel como pré-determinada a torná-la líder após Na prática política europeia. E apesar dos interesses europeus – como Lembre-se dos analistas mais cuidadosos – estão em pleno conflito com os americanos: os estados do Velho Continente estão torcendo por um Solução negociávelA Casa Branca quer aproveitar a crise Mudança de regime Fortalecer Moscou e a OTAN no papel anti-chinês.

No entanto, o governo italiano ainda não tomou medidas. Ao contrário de Macron ou Scholes, que sempre quiseram manter os canais diplomáticos abertos, Drake nunca se separou de Joe Biden, protagonista das publicações que surtiam efeito. Aumentando a tensão Com o Kremlin. Além disso, nosso país, entre aqueles que impuseram sanções severas, foi muito diligente em aprovar o aumento progressivo. Gastos militares até 2% do PIB Solicitado pela Aliança Atlântica.

Por outro lado, até recentemente, também Declaração dos líderes partidários É difícil encontrar conteúdo diferente de umAdesão acrítica Para o imposto dos EUA. O exemplo do secretário do Pd é um exemplo fácil Enrico LettaDesde o primeiro dia do conflito foi a favor do envio de armas e da imposição de sanções potencialmente severas e do rompimento de todo o diálogo com a Rússia. No entanto, ele também teve que ajustar sua visão nos últimos dias: “O presidente de um país europeu Não pode ser considerado como pessoal não-grata Um candidato deve sair do país e entrar na Europa”, disse ele sobre sua recusa em receber Kiev Steinmeier. Ele se vinculou a Macron sob a acusação de genocídio:Eu não teria usado essas palavras“. Até o líder do M5S Giuseppe Conte – A rede da guerra da “bandeira” para espalhar o investimento em gastos militares até 2028 – nunca questionou a política de permitir ou enviar armas pela Itália. Apesar de vir dos partidos de centro-direita, o constrangimento das relações passadas com Putin dificulta a participação pacífica no debate.

Paradoxalmente, às vezes há um nível muito baixo de militância Matteo Renzi, que é sua referência mais definitiva no exterior, parece querer seguir o caminho que Macron encontrou. O líder da Viva italiana repetidamente emitiu declarações incomuns: por exemplo, ele foi um dos poucos que concordou. “Precisamos de um cessar-fogo e de um cessar-fogo com os russos. Se você quer resolver o problema, tem que fazer um acordo a qualquer custo e fazê-lo. A Europa deve fazer mais uso desta capacidade diplomática Não saiu o máximo possível no último período e deve ser “, Ele anunciou. O “modelo Trendino-Alto Addis” para a controversa área do Donbass – chegou mesmo a ser lançado com uma certa dose de ingenuidade. Por outro lado, nem mesmo Renzi era uma “virgem” completa nas relações com o mundo russo: depois da invasão. Ele teve que deixar o conselho de administração da TelemobilA maior empresa de compartilhamento de carros do país é membro desde outubro de 2021.