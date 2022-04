Spalletti, Mou último scudetto de trem, mas Luciano não o acertou

Eles se perseguiram na vida, se cumprimentaram, se abraçaram e às vezes se desafiaram à distância. Derrotar José Mourinho sempre foi um prazer, mas o treinador de hoje Nápoles Nunca conseguiu na vida: “Hoje o José tem o melhor, vai além disso, tem o melhor dos mitos”, disse. Luciano Spaletti Na conferência de hoje, ele lembrou do irmão mais velho Marcello, que faleceu após se despedir da Inter em 2019. “Ele me lembra ele: ele é invencível, mas de vez em quando eu vou ganhar.” Em dois dias nós dois temos um desafio decisivo, tudo o que é preciso: malandragem, malandragem, carinho e até uma pitada de paraquedas que nunca machuca.

Os portugueses têm um total de cinco protótipos entre os dois como dois empates e três vitórias. Pela primeira vez há dez anos: que MourinhoAcabei de chegar à Itália para arrebatar a Supercopa da Itália das mãos da Roma. Por esta Algo especial, O vencedor de todos, o início do Nursery Ride, uma grande decepção ao invés de Luciano, mas acima de tudo um roteiro que ele nunca poderia virar completamente de cabeça para baixo. EU ‘Intermediário No campeonato daquele ano (4-0 nos Jogos Olímpicos) também sofreu a melhor derrota do Kialorosi. Spalotti Marcava o início do fim do ciclo, retornos iguais (3-3) e a despedida da capital no final da temporada.

Naquela temporada 2008/09 Spalotti E Mourinho Eles superaram uma derrota por 2 a 1 nas quartas de final da Copa da Itália para eliminar o Kialoros do torneio. Depois o grande vazio: a experiência toscana na Rússia quando Triplet veio para o Milan, José deixou a Inter e começou sua grande onda. Luciano conquistou a vaga do Special One em 2017, mas não conseguiu acompanhar totalmente suas ações e eles se enfrentaram em outubro passado. “Spaleton, você não quer vencê-los todos?” Governou os portugueses antes de mais um empate. O Napoli venceu 8 seguidas, mas deve tentar levantar a cabeça na segunda-feira. Trem do campeonato não passa mais: uma oportunidade única SpalottiMoul pode explicar muito bem como entender.