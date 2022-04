Juventus, um Messala pode vir: ideias de Milinkovic e Sanchez

Lá Juventus Depois de um empate decepcionante com o Bologna no campeonato, ele terá que tentar chegar à final da Copa da Itália na segunda mão contra a Fiorentina.

O jogo contra os emilianos não foi o ideal para os bianconeri: os problemas contra o Bologna foram evidentes mesmo no meio-campo, com as ausências de Arthur Melo e Locatelle. Na Juventus Mercado de câmbio No verão você pode comprar um jogador que é bom em montar o jogo e um meio-campista que pode garantir gols. No primeiro caso, o seu contrato com o Chelsea expirou em junho de 2023, aparentemente a favor de Jorgenho, no valor de cerca de 20 milhões de euros.

Como meio-campista, a Juventus tem vários jogadores que deseja: Paul Pogba, um deles, deve assinar seu contrato com o francês Manchester United em junho, mas um salário de temporada de 14 milhões de libras não o ajudará a se transferir para Turim. Eles também gostam Milinkovic Chavic Lácio e Renato Sanchez De Lírio.

Possível visita de Georginho e uma mesala de inserção

De acordo com os últimos rumores do mercado, a Juventus poderia comprar pelo menos dois meio-campistas no mercado de transferências de verão. Nomeie o melhor jogador na configuração do jogo e gire-o verticalmente em direção aos atacantes Jorge, Seu contrato termina em junho de 2023 e ele pode deixar o Chelsea.

Um mezanino também pode vir: Paul Pogba Embora um salário líquido de 14 milhões de euros por temporada não tivesse facilitado sua chegada, teria sido uma grande adição, a menos que o francês decidisse aceitar um salário menor.

Muito se fala em curiosidade Sergei Milinkovic-SavicPode satisfazer um salário líquido de 7 milhões de euros por temporada, mas custa cerca de 70 milhões de euros.

Custo bastante baixo Renato Sanches, O contrato com o lírio português expira em junho de 2023 e pode ser adquirido por cerca de 15 a 20 milhões de euros.

O resto é Mercado Juventus

Espera-se que a Juventus faça transferências significativas em junho. Os principais suspeitos de deixar o clube da Juventus são Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsay, Moise Keane e Giorgio Chillini, que podem rescindir o contrato para ganhar nova experiência profissional na liga americana.

Reforços também são esperados no setor avançado, que parece ser o preferido Nicolau JanioloO contrato com Roma expira em junho de 2024 e está avaliado em cerca de 40 milhões de libras.

