O funcionário que se inspirou no Ronaldo … discutiu com os portugueses há muitos anos

O protagonista da história extraordinária antes do United – os Young Boys discutiram com Ronaldo, que acertou uma bola cinco anos depois.

Ronaldo abriu conta com Marisa Noble. Este é o nome de Stewart, que foi eliminado no calor da partida contra os Young Boys. Incidente totalmente aleatório: a mulher foi atingida por uma bola e caiu no chão. CR7 imediatamente a resgatou. Além disso, de acordo com Ole, a mulher foi entrevistada pouco depois do jogo e contou sobre um incidente ocorrido há alguns anos, quando discutia com o campeão português.

2016 – A história começa em 2016, quando Cristiano Ronaldo defendeu as cores do Real Madrid. Na época, a signora Marissa trabalhava como oficial de campo. O jogo acabou, mas CR7 … não quer sair de campo porque está treinando. “O jogo já tinha acabado, mas ele estava correndo de um lado para o outro. Um dia depois do trabalho estávamos todos muito cansados, mas ele não queria ir embora. Eu disse a ele para ir embora sem saber quem ele era. Campo. Jogo. “

Surpresa – Marisa reconstituiu o ocorrido poucos segundos após o embarque. “Quando me virei para olhar para o público, senti uma pancada forte na cabeça. Quando me recuperei, olhei nos olhos do Cristiano Ronaldo. Ele segurou minha mão e perguntou se eu estava bem. Achei que estava sonhando …

Agasalho – Pelo contrário, tudo é verdade. Ronaldo deu-lhe a camisa, a primeira experiência da sua nova temporada em Manchester na Champions League. Em suma, um verdadeiro herdeiro. Assim que a notícia foi divulgada, a mulher foi inundada por demandas e entrevistas. Propostas publicitárias também. “Uma relojoaria já me tinha contactado a perguntar se podia tirar uma fotografia com as suas peças com uma camisola CR7. Também me ofereceram 53.000 francos suíços (cerca de 50.000 euros) mas eu já tinha recusado. De jeito nenhum poderia vendê-lo pela casa. Pode ser usado para caminhar, mas acaba em um ambiente muito elegante. “ READ Vírus Corona, 6 mortes na Calábria hoje, 118 recuperados e 500 novos casos positivos: padrão de internação hospitalar, boletim

16 de setembro de 2021 (alteração em 15 de setembro de 2021 | 22:48)

