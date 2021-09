Passe verde no Senado: Rumo a trabalhadores públicos e privados e sindicatos: “Sem demissões para não-trabalhadores”

Roma. O governo conquistou a confiança do Senado na Ordem do Passe Verde em 189, com 32 não e dois desvios. A votação termina às 18h20.

A Ordem 105 estende o estado de emergência nacional até 31 de dezembro e impõe um imposto verde sobre restaurantes internos, shows, esportes, museus e exposições. Incluindo piscinas, ginásios, festivais, conferências, spas e centros culturais, ginásios e salas de corrida.

Sala de controle amanhã, então comitê de ministros

A sala de controle pode se reunir no dia 16 de setembro. A reunião está marcada para as 22h30. A nomeação ocorre perante o Conselho de Ministros, que se reúne às 16 horas.

Conclui encontro com sindicatos, Uil: “Extensão da certificação nos setores público e privado”

“O governo informou-nos que aprova um governo que exige um passe verde em locais de trabalho públicos e privados”, disse o secretário do UIL, Pierpolo Pomportieri, após uma reunião no Palazzo Ciki. Segundo representantes do sindicato, o novo regulamento, que vence em outubro, ainda não entrou em vigor.

CgIl: “Trabalhadores não demitidos sem passe verde”

“Os sindicatos estão pedindo que nenhum despedimento ou defeito estrutural seja considerado para os trabalhadores sem um passe verde”, disse o secretário da CGIL, Marricio Landini. Pompéia acrescentou: “Pedimos que os trabalhadores não disparassem contra as barreiras e eles nos garantiram isso. Na ausência de texto, temos o direito de ver o que escrevem.

Cgil-Uil: “Trocas grátis até o final do ano”

“Pedimos que os tampões fossem gratuitos até o final do ano. Esperamos que o governo leve nossas reações em consideração”, a Bombardier (Uil) continuou à margem das conversas com os ministros do governo. “Prorrogação até o fim da emergência. O secretário da CGIL é da mesma opinião: “Há uma reserva na certidão. Reiteramos que as pessoas não têm que pagar pelo trabalho porque é uma questão de segurança no trabalho.” Os sindicatos pediram a introdução de um certificado verde no parlamento.

Democratas: Vamos votar pela confiança, não por aqueles que ganham votos

Os democratas ‘sim’ à confiança do governo na Ordem do Passe Verde. A senadora Andrea Marquez disse: “Estamos convencidos de que estamos no caminho certo, de que precisamos acabar com isso, porque vemos uma retomada e um retorno à liberdade pessoal, que é cara às palavras de todos, mas não ao coração de todos. Forças políticas .







Irmãos da Itália: Vamos votar não

Fratelli de Italia rejeita a Ordem do Passe Verde. O senador Francesco Jaffini também se opôs à confiança do governo no discurso, que foi recentemente aprovado pela Câmara. “Mais um voto de confiança: tem 95% dos deputados e continua a abster-se de discutir alterações na comissão e na sala. Dignidade mínima e dignidade das empresas”. O senador Francesco Jaffini disse na sala.

Forza Italia: “Yes to Extended Green Pass”

A Forza Italia votará sim à confiança do governo no Senado quanto ao mandato para aprovação da certificação de vacinas. “Temos uma grande responsabilidade de dizer sim ao Passe Verde para se vacinar para salvar vidas e retomar uma vida normal”, disse o senador Nazario Bagano. “Vamos expandi-lo para funcionários públicos e privados.”

A reunião com os sindicatos está em andamento

A reunião do presidente Mario Draghi com os sindicatos da Ordem do Passe Verde começou em Palazzo. A reunião será realizada antes da reunião de gabinete de amanhã. No momento estiveram presentes a Trabalhista Andrea Orlando, Renato Brunetta da Administração Pública, Roberto Speranza da Saúde e Giancarlo Giergetti, Ministro do Desenvolvimento Econômico. À mesa estavam os secretários-gerais da CGIL e UIL, Maurizio Landini (CGIL) e Pierpaolo Bombardieri (UIL) e Angelo Colombini (CISL).

Esperança

Federico de Ince, Ministro das Relações Parlamentares, depositou sua confiança no Senado na Ordem do Passe Verde. A presidente Elizabeth Caselli encerrou a sessão e convocou os líderes do comitê.



Discussão

A sessão no Senado foi retomada às 16h30 com um debate sobre o dl Green Pass, no qual o governo confiou. Cinco minutos de debate público ouvido previamente pela comissão mista, após o qual procederemos às declarações de voto. A votação começa às 17h30. A presidente Elizabeth Casellotti disse isso na sala sobre as decisões do presidente da comissão. Após o voto de confiança na Resolução Verde, o debate público sobre a reforma do processo civil terá início às 20h.