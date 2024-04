“Mantenha a fé na sua promessa de livrar o Partido Democrata de cabos e conspirações” – Corriere.it

Se ele elevou o tom e levou a cabo os seus desejos ao inflar as primárias da coligação, foi por isso “Não há um lugar pequeno em Barry que seja a credibilidade de toda a classe política”.

Giuseppe Conte ainda está zangado com Elly Schlein e todo o Partido Democrata, colocou-se no lugar do legítimo campeão e certamente não quis rejeitá-los em sua Puglia. “Não podemos apoiar lutas entre líderes locais do Partido Democrata por ganhos eleitorais”, disse o antigo primeiro-ministro aos seus assessores. “Temos que pagar um preço alto porque nossa identidade está em jogo”.

Assim, na tarde de sábado, após negar em nota que não legalizou a dissolução do município de Bari convocada pela direita, o líder do M5S gravou uma longa entrevista à Accordi&Disaccordi, transmitida no canal noturno Novembro.

Ele está do lado direito de Meloni e Salvini, como alega Schlein? “Este é um raciocínio doentio e falho. Talvez seja a corrupção política que favorece a direita.

“Conte está furioso e será muito duro”, previram os assessores de imprensa. Foi assim.

“Lamentando profundamente” o “resultado severo e inadequado” que o secretário fez no palco do Bari, ele partiu para a ofensiva: Se quiser acreditar no compromisso que Ellie Schlein assumiu em Março de 2023, quando foi aclamada como secretária de Estado com o slogan: “Vou livrar o Partido Democrata de cabos e cabos”, Encontrarei em mim o maior companheiro.” É preciso dizer que não conseguiu cumprir a sua promessa num ano.

Um jurista de Voldurara Apula não conseguiu digerir a acusação de traição lançada pelo Nazareno. As condições para a instalação de gazebos “não existem mais”. e expressa a consciência de que considera o advogado imaculado. Barry tentou pedir aos democratas que incluíssem algum mecanismo de transparência nas regras primárias, como a reserva dos eleitores, mas obteve uma resposta negativa dos democratas. Agora, às acusações de que só quer apoiar os candidatos escolhidos, Conte respondeu que entrou neste jogo “difícil” “no limite”. E ele diz “forçado” a aceitar a primazia“O Partido Democrata sempre os vencerá” porque está “mais bem equipado para fazê-los do que nós”.

Agora?

Conte ameaça “uma revolução na Apúlia”. A vereadora Rosa Barron renunciará? “Eu não esperava nada.”

Os democratas procuram um terceiro candidato para despertar um amplo campo. Mas Conte recua, diz que em meses e meses Schlein e seus companheiros não inventaram outro nome para ele “Agora, onde vamos encontrá-lo?”. Se o “seu” Michael Laforgia quiser voltar, ele cuidará disso, mas certamente não o abandonará: “Você está procurando seriamente um terceiro candidato? Passei pela Basilicata e queimamos 10 deles. “. Ele admite que o prefeito de Dem Vito Lesis, o mais próximo de Tegaro, é uma “pessoa boa e respeitável” e por isso ataca: “Eles pedem a dissolução por causa da máfia, estamos todos juntos novamente. o conselho cessante?”.

Há também uma discussão sobre o momento do anúncio. É verdade ou falso que Conte avisou Schlein 5 minutos antes da separação geral? A falsa professora de férias xinga a câmera e nega ter dado o ultimato: “Falei com você há vinte minutos, fiquei vinte minutos no telefone. Pedi a ela que pensasse por um momento e me avisasse.

Há tempo para esclarecer. No Nazareno, eles prevêem que o “joguinho de Conte” de fazer guerra ao Partido Democrata continuará até 9 de junho..