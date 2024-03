“Eles estão falando sobre você em Paris.” Resposta dos portugueses

Leo, após o treino, tira algumas selfies com os torcedores e um torcedor francês informa que seu nome está sendo muito comentado em Paris.

Calciomercato.com relatou hoje uma deliciosa história por trás de Milanello. Havia um torcedor francês do lado de fora dos portões do centro esportivo que informou aos portugueses que seu nome agora é assunto em Paris, indicando claramente o interesse do PSG no camisa 10 dos rossoneri. Leo respondeu ao torcedor à sua maneira.

Rafael Leão

Resposta de Rafa Leo

A resposta de Leo ao admirador francês foi inteiramente ao seu estilo, de acordo com o seu caráter. O português sorriu para o jovem torcedor, depois deu autógrafos e tirou selfies com os torcedores rossoneri. Um sorriso que não inspira nenhuma conversa de mercado, mas, na verdade, Milan revela a serenidade de Leo em aproveitar o mundo.

PSG escapou de Leo

Nas últimas semanas, o PSG tem apostado muito no português para substituir Mbappè, que está de saída do Milan. Temendo uma cláusula de rescisão no acordo português no valor de 175 milhões, o interesse em Leo desapareceu mais tarde. O jogador de futebol descartou quaisquer indiscrições sobre o seu futuro na apresentação do seu novo livro. Leo deixou claro seu desejo de estar com os rossoneri com o mesmo sorriso que deu ao seu livro o título de “Sorriso”.