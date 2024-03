Na próxima semana, trovoadas continuarão ativas a partir de segunda-feira, depois reviravolta

Fortes chuvas na Itália na próxima semana

Espera-se que uma nova onda de mau tempo comece na próxima semana: um ciclone provocará chuvas e trovoadas em grande parte da nossa região. Aí vem o lado mais caprichoso e inconstante da primavera.

Já desde o primeiro dia Segunda-feira, 11 de março em risco Precipitação Fariam parte das regiões do norte (Liguria e Emilia Romagna). E acima de tudo Centro-Sul (especialmente do lado Tirreno): cor Verde O diagrama abaixo indica a possibilidade Chuvas fortes e trovoadas (esperei até 40-50mm chuva em 24 horas) em Romanha, Toscana, Lácio, Campânia E Calábria. Também nestas áreas, fortes ventos de Libeggio de 50 km/h prevalecerão no Médio e Baixo Mar Tirreno. Chuva está prevista para o início da próxima semana Mesmo na tendência Terça-feira, 12 de março Teremos mais um Forte instabilidade geralmente ocorre na primavera com potencial Tempestades repentinas com granizo local devido à alta energia em jogo alternando com intervalos de sol, principalmente nas regiões centro-sul; Noutros locais, porém, as condições meteorológicas irão melhorar gradualmente, com mais sol e o primeiro aumento da temperatura.