Leo PSG, torcedor francês provoca os portugueses: a reação

Leo PSG, torcedor francês, provoca os portugueses: sua reação é icônica. Aqui está o que aconteceu quando saímos de Milanello

Os rumores continuam a ficar mais fortes Mercado de Câmbio de Milão venha junto Rafael Leão querer PSGMuitas vezes perde sua estrela no verão, ou seja Kylian Mbappé. Um torcedor francês “brincou” com o assunto ao parar o atacante português quando ele saía dos portões do Milanello após o treino.

A mulher perguntou: “Falam de você em Paris, sabia?». Insensível O camisa 10 rossonero não quis responderDando apenas uma sugestão de sorriso, ele continua com autógrafos e selfies antes de voltar para casa.