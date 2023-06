Despedida, luto nacional e funeral de estado para Silvio Berlusconi. Pierre Silvio: ‘Não teria feito nada sozinho’ – Política

Villa San Martino, residência de Silvio Berlusconi em Argore O líder da Forza Italia morreu ontem aos 86 anos no Hospital San Raffaele, em Milão Ainda é um local de peregrinação por quanto queiram homenagear. O caixão do ex-primeiro-ministro foi levado para sua residência na Catedral de Milão às 15h de ontem. Até o dia foi consertado Primeiro luto nacional pelo ex-primeiro-ministro.

Meloni voa para Milão à tarde, Argore à noite – A primeira-ministra Giorgia Meloni, soube-se, deve voar para Milão à tarde, onde assistirá ao funeral de estado de Silvio Berlusconi amanhã. À noite, o primeiro-ministro, segundo várias fontes, é esperado no Argore em Villa San Martino, onde ontem foi levado o caixão do fundador do Forza Italia.

Memória de Pierre Silvio – “Caro Mediaset, Caros Todos, sinto a necessidade de escrever para vocês porque sei o quanto é importante para meu pai dar a conhecer o amor e o orgulho que sempre sentiu por nossa empresa e por todos nós.” Pier Silvio Berlusconi lembrou de seu pai em uma carta a todos os colaboradores da Mediaset. Toda vez que ele me diz ‘estou orgulhoso de você e do que você está fazendo’, não há palavras para descrever minha emoção. E sei muito bem que ele falava a todos nós: não posso ficar sozinho. Nada fez, ele deu muito, muito. Um criador de muitas coisas. E ele sempre considerou nossa companhia como sua criatura amada. Nosso fundador, meu pai, sempre amou cada um de vocês”, acrescenta. Diretor administrativo da Mfe-Mediaset. “Agora nosso dever, sua marca imortal, trabalho, trabalho, trabalho. Siga com entusiasmo e respeito. Hoje devemos olhar para frente e nos dedicar cada vez mais. Precisamos construir uma equipe mais forte e mais motivada. Queremos fazer isso pela Mediaset, por todos nós, mas acima de tudo, queremos fazer isso por ele, um grande abraço, você está no meu coração, você sempre estará no coração dele”, concluiu Pier Silvio Berlusconi.

Flores, outdoors, bandeiras do Forza Italia e cachecóis do AC Milan. Dezenas de presentes e lembranças foram deixados em frente à histórica Villa San Martino em Argore. Uma enorme faixa com as palavras ‘Obrigado para sempre, presidente’ apareceu esta manhã em uma sebe que corre ao longo de um gramado assinada por torcedores do campo de futebol de Monza.

Instituto ANSA Imprensa alemã recorda ‘primeiro populista da Europa’, imprensa russa diz que ‘ele sai, mas fica’ (ANSA)

Villa San Martino Gianni Letta, Marcello dell’Utri, Licia Ronzulli e outros para homenagear o caixão.

Um serviço fúnebre será realizado na câmara, mas a data ainda não foi decidida. Isso emerge da conferência de líderes do grupo Montecitorio esta manhã.

Sala do Senado lembra Silvio Berlusconi na terça-feira, 20 de junho, às 15h. Toda a câmara suspensa durante toda a semana, e na segunda-feira dia 19 Pa. com um debate público

“Silvio Berlusconi é um lutador – disse Presidente do PE, Roberta Metsola, antes do discurso de encerramento da comemoração da morte de Silvio Berlusconi – Fundou e liderou a centro-direita na Itália, protagonista da política por gerações e colaborador de passagens importantes da história europeia e italiana. Mesmo esta casa não está longe de polêmica, mas todos aqui se lembram dele por sua generosidade, sua coragem e seu carisma. A história debaterá seu impacto, mas o homem deixou sua marca.”

Comitê de Presidentes da FI aprova relatório e indicações de 2022

Realizou-se hoje a comitiva presidencial do Forza Italia, que, no início, comemorou com tristeza a morte do presidente Silvio Berlusconi. O relatório de 2022 foi aprovado por unanimidade por lei e ordem. O Comitê Presidencial aprovou por unanimidade as recentes nomeações do presidente Silvio Berlusconi e relacionadas à integração provincial e grandes cidades. É o que lemos em nota. Na reunião do Comitê Presidencial do Forza Italia, todos via Zoom, estiveram presentes Tajani, Barelli, Ronzulli, Gasparri, Mulè, Cattaneo, Barachini, Orsini, Bernini, Martusciello, Fontana, Giacomoni, Baldelli, Cirio, Schifani e Toma.