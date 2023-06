13 de junho de 2023, Almanaque de hoje: nascido, morto e santo do dia

aconteceu hoje

Quarenta anos atrás – 13 de junho de 1983 – a sonda Pioneer 10, lançada pela NASA em 1972, cruzou a órbita de Netuno. É, portanto, o primeiro objeto feito pelo homem longe dos principais planetas do Sistema Solar. A espaçonave retornará à Terra em 2003. Emile Levasseur não chegou tão longe, mas ainda assim sua façanha. Em 13 de junho de 1895, ao volante da Panhard et Levasseur, conquistou o primeiro lugar na Paris-Bordeaux-Paris, considerada a primeira corrida automobilística da história. Ele completou o percurso de 1.178 quilômetros em “apenas” 48 horas, atingindo uma velocidade de 25 quilômetros por hora. Mas mesmo sendo super rápido, não venceu: seu carro era de dois lugares, enquanto o regulamento só permitia carros de quatro lugares. No entanto, Levasseur recebeu seu próprio monumento em Paris, na propriedade Alexandre-et-René-Barody. (luigi gaetani)

Nascido em

James Clerk Maxwell, nascido em 13 de junho de 1831, físico e matemático escocês

Fernando Pessoa, nascido a 13 de junho de 1888, poeta e escritor português

Pao Nurmi, 13 de junho de 1897, corredor finlandês de meia distância e corrida com obstáculos

John Nash, 13 de junho de 1928, matemático e economista americano

Emmanuel Milingo, nascido em 13 de junho de 1930, arcebispo católico da Zâmbia

Ban Ki-moon, 13 de junho de 1944, político sul-coreano, diplomata e alto funcionário das Nações Unidas

Michael Zarillo, 13 de junho de 1957, cantor, compositor e músico

Chris Evans, 13 de junho de 1981, ator, diretor e cineasta americano

DJ Snake, 13 de junho de 1986, disc jockey e produtor musical francês

dia da morte

Martin Buber, 13 de junho de 1965, filósofo, teólogo e educador austríaco

Demetrio Stratos, 13 de junho de 1979, cantor, multi-instrumentista e musicólogo italiano nascido na Grécia

Alfredino Rampi, 13 de junho de 1981, menino italiano que caiu em um poço em Vermicino

santo do dia

Santo Antônio de Pádua foi um frade português da ordem franciscana. Viajou muito, vivendo entre Portugal, Itália e França. Em 1221, conheceu pessoalmente São Francisco de Assis e depois partiu para Forli, onde se estabeleceu como pregador. Ele foi enviado à França por São Francisco em um esforço para se opor aos cátaros e sua heresia. Morreu com 35 anos.