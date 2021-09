5.315 novos casos e 49 mortes- Corriere.it

A partir de Editorial online

Dados para domingo, 5 de setembro. 2% de taxa positiva

Lombardia 872.666: +404 caixas (ontem +577) com 55.235 limpezas

Veneto 458.193: + 573 caixas (ontem +645) com 39.169 lenços umedecidos

Campânia 447.947: +394 casos (ontem +455) com 7.771 limpezas

Emilia-Romagna 414.548: +497 caixas (ontem +545) com 24.234 limpezas

Logio 376.658: + 417 caixas (ontem +404) com 16.967 limpezas

Piemonte 373,782: +173 caixas (ontem +302) com 16,169 lenços umedecidos

Sicília 282.459: + 1.024 caixas (ontem +1.200) com 14.242 limpezas

Tuscany 273.991: +557 caixas (ontem +491) com 18,089 wipes

Buglia 264.783: +156 casos (ontem +228) com 13.262 wipes

Friuli-Veneza Giulia 111.523: +95 caixas (ontem +162) com 6.917 lenços umedecidos

Março 111.392: +139 casos (ontem +171) com 5.233 wipes

Licor 110.521: +109 caixas (ontem +143) com 6.024 toalhetes

Abruzzo 79.591: +101 casos (ontem +85) com 10.291 lenços umedecidos

Calábria 79.228: +264 caixas (ontem +294) com 3.472 lenços umedecidos

PA Bolzano 75.420: +74 casos (ontem +81) com 7.062 lenços

Sardenha 73.227: +144 casos (ontem +173) com 2.543 varreduras

Umbria 62.272: +101 casos (ontem +100) com 7.303 trocas

PA Trento 47.652: +25 caixas (ontem +39) com 3.678 limpezas

Basilicata 29.200: +34 caixas (ontem +48) com 842 limpezas

Molise 14.353: +31 casos (ontem +11) com 557 limpezas

Valle d’Aosta 12.034: +3 casos (ontem +3) com 696 swabs