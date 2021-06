Ultrapassando na votação, mas preste atenção nas estatísticas – Libero Codidiano

Alessandro Giuli 13 de junho de 2021

Uma pesquisa conduzida pela Ipsos from Blue ontem pareceu abalar nosso cenário político: categorizou os democratas como o primeiro partido e os irmãos Georgia Meloni empurraram a liga para o terceiro lugar (o dobro!) Depois da Itália. Assim, telefonamos para Nando Bacchnozelli, o príncipe dos pesquisadores italianos que é presidente da Ipsos, e fomos os primeiros a descobrir que o chocante era o seu trabalho: alguém lhe roubou seus dados e os espalhou secretamente e sem uma máquina de ciência notas. Completa a pesquisa. “Fazemos buscas semanais em nossos imóveis desde 2004 – conta – a Ipsos vende para não publicá-los por meio de assinaturas de partidos, empresas, bancos e outras empresas privadas”. Em vez disso … “Alguém quebrou as regras e arruinou meu fim de semana”. Desagradável. Mas vamos ao que interessa: Ipsos o coloca no palco com 20,8 por cento dos votos (+0,8) após várias semanas sabendo que o BT de Enrico Letta flutuava em 20 por cento como um segundo ou terceiro partido, seguido por FDI. 20,5% (+1) e Lega caiu 20,1 (-0,4). Coisas fortes, assim como a lufada de ar fresco para o novo secretário Dem nada mal, imediatamente saltaram nas primeiras páginas dos sites de notícias. Mas aqui está a versão do Pacnocelli para dizer as coisas certas. “Não é preciso ser George Calab (o estatístico americano que inventou as pesquisas modernas no século passado) para entender que, se os três primeiros partidos italianos estão separados por uma diferença de 0,7 pontos, a margem de erro estatística é possível.

Margem de erro

No entanto, existem algumas tendências nas quais vale a pena pensar. Resumindo: existe uma festa no desenvolvimento sustentável, Meloni; Uma festa de erosão lenta, Leah; Um partido que é 19 a 21 por cento estável, ou um democrata. ”No entanto, qualquer BJP, a rede do erro, está agora se tornando a primeira força política! Acho muito interessante notar como One aumentou a participação de 37,5 para 38,8 em uma semana!, Se o bolo ficar menor, alguns vão se beneficiar mais do que outros. ”Vamos ver se acertamos. O bolo ficará reduzido a um caramelo dos democratas, dois pontos a mais que a derrota de 2018, apesar do afogamento em 14,2 em 14,2 com aliados do movimento 5 estrelas, uma semana de histórias de sucesso.? பக்னோசெல்லி: “Olha, o que você não viu no spoiler de nossas pesquisas, Mas isso é muito claro para nós, Muitos eleitores (dois terços dos que não querem votar) tendem a votar em mais de um partido, e os dois partidos exagerados são Lega e Fratelli de Italia., Então está claro que existem navios de contato. “Então, a mensagem é:” Metade do eleitorado está recompensando o centro-direita, levando-os ao governo com esse número, pelo menos até que haja uma lei de meia maioria em vigor . “

Fora de dois eleitores

Além disso, além da ressaca fácil, ao adicionar a peça central, Kiloros viaja 40 por cento por consenso. Mas mais um, mas, pelo menos: Já que os colegas de Pacnocelli – mais recentemente o EMG de Fabregio Macia – deram à Leica e à Forza Itália um aumento (+0,3 e +0,2), já que decidiram formar uma coalizão de governo única, mesmo em detrimento de Meloni? Esse é um nome impróprio para o dono da Ipsos: o anúncio da federação fez algumas mudanças, mas a flutuação de percentuais é como encorajar leituras duras, que em uma semana nossos resultados e os resultados dos nossos colegas podem ser revertidos. Por causa da estreita distância entre as primeiras partes, não está excluída a ultrapassagem e ultrapassagem, como aconteceu esta semana.

O Popular

Haverá mais constantes? O governo de consus está crescendo por consenso, os cidadãos estão mais confiantes em Mario Draghi, resultando na reconsideração das flutuações nas preferências partidárias. A verdade é que eleitores e pesquisadores estão todos preocupados com a forma como o governo Drake mudou as definições. À esquerda, por assim dizer, estão Nicola Zingaretti e Giuseppe Conte no centro do palco esquerdo; À direita, além da Federação, estão Luigi Brugnaro e Giovanni Totti se mudam. O que é mais importante agora é, como eu disse antes, as linhas de tendência mais consistentes ao longo do tempo. Vamos tentar resumir: Até que esclareçamos qual é o total, essa é a soma a ser mencionada. Não esquecendo que o Eleitor não é o cachorro de Pavlo, ele não responde imediatamente a nenhum estímulo externo. A concessão política é diversificada, a demanda é muito uniforme e o foco está no governo. Se ele quiser ficar com raiva do pobre Letta, bastará fazer soar o interfone para os senadores de seu partido, que avisaram o conteúdo de uma votação que mandaram (e divulgaram) durante a semana em que foram nomeados para o quorum (Data: 3 de maio ): Os democratas caíram quase um ponto, para 18,9%, à frente da liga. O investimento estrangeiro direto é pressionado por duas casas decimais. Isso não é suficiente: focar na popularidade dos líderes, À margem da distância do índice de confiança atribuído a Sergio Matterella e Tragi, Letta cai quase dois pontos (-1,9) para 34,5 por cento, viajando 39 por cento de Meloni, para 2,7 pontos. Ninguém na mídia gritou a notícia chocante porque estamos todos acostumados com as linhas de tendência duradouras que Bacnocelli nos contou. Apenas os realmente importantes.