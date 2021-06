Calciomercado Milão, Derby vento para joalharia portuguesa

O Milan tem ideias claras sobre o mercado de câmbio. Na verdade, reforços no campo ofensivo estão sendo chamados para fornecer soluções adicionais para Pioli na próxima temporada.

Além de Groot, Rosoneri, nascido em 2001, traçou a sua visão para um talento português do Fluminense, Marcos Palo. O jovem avançado agradeceu a Roseneri pelas suas qualidades no radar: avançado-centro fisicamente forte mas ao mesmo tempo rápido e elegante nos movimentos. Em constante evolução nos últimos anos, a Seleção Brasileira tentou contatá-lo, mas devido à aparência de seu avô, a tentativa falhou porque o joalheiro quer jogar com a camisa portuguesa.

Com uma vontade determinada, determinada e viva de aceitar desafios, Paulo quer também enfrentar a Série A, aliás começou um derby, algo entre o Milan e o Inter. Rosoneri está um pouco à frente nas negociações, um sinal perfeito para Ibrahimovic e por isso o sinal ou linha verde continua seu trabalho.

Um pé a zero, quando termina o contrato com o clube brasileiro, temos que agilizar o tempo, há competição, em toda a internet, o Milan está pronto para assumir em tempo hábil, avisa-se. Marcus Palo está pronto para entrar no movimento.

Curado por Francesco Quadron