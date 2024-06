Paolo Fonseca foi nomeado o novo treinador do Milan. Um contrato de três anos para os portugueses

Policial

Agora é oficial: Paulo Fonseca Ele é o novo treinador do Milan. O clube rossonero anunciou-o no seu site com um comunicado: “O AC Milan anuncia que confiou a gestão técnica da equipa principal masculina a Paolo Fonseca.

Nascido a 5 de março de 1973, em Nampula (Moçambique), Paulo Fonseca iniciou a sua carreira de treinador em 2005, começando nas camadas jovens do Estrela Amadora e depois continuando entre os profissionais das ligas menores portuguesas. Em 2012, estreou-se no campeonato pelo Bezos de Ferreira, clube que chegou aos play-offs da Liga dos Campeões. Em 2013 mudou-se para o Porto, com quem conquistou a Supertaça de Portugal, o seu primeiro troféu como treinador. Depois de uma passagem por Praga, onde conquistou a Taça de Portugal, treinou o Shakhtar Donetsk durante três temporadas, nas quais conquistou sete troféus e somou 103 vitórias em 139 jogos. Em 2019 estreou no Campeonato Italiano pela AS Roma, com a equipe chegou às semifinais da Liga Europa em 2021. Fonseca, treinador do LOSC Lille desde o verão de 2022, termina a sua aventura em França após duas temporadas. Nisto contribuiu para levar o clube a várias eliminatórias europeias.

O seleccionador de Portugal chega agora ao Milan com um contrato de três anos.

O clube dá as boas-vindas ao Paulo e aos seus colaboradores”.