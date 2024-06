Do nosso correspondente

Borgo Egnazia O primeiro dia do International Showcase for Georgia Meloni chega ao fim Irmã Ariana, com Uma mensagem como Salve Regina: “Meu orgulho, nossa esperança. Vocês são ótimos, todos vocês, vocês são meu coração, minha irmã.” Um beijo na testa seguido do Primeiro Ministro Um conflito muito amargo com Macron sobre o aborto E um aviso da Casa Branca: Biden pode querer falar sobre direitos e proteções ao aborto numa reunião com um proprietário. Para outros, um líder de direita Ela parecia resplandecente em um vestido rosa claro, Isso é certeza G7 em Borgo Egnazia Será um sucesso.

Macron, um beijo frio na mão de Georgia Meloni Imagens da cúpula estão circulando por todo o mundo. O primeiro-ministro espera no gramado perfeitamente penteado pelos “grandes” da terra Golfe São Domingos, Para ver os deuses descerem do céu Pára-quedistas folclóricos: Cada um com uma bandeira enorme, Itália, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Japão, Canadá, Alemanha, União Europeia e o G7. Os líderes levantam o nariz e aproveitam o show Biden, Parecendo muito cansado, ele parou o tempo suficiente para falar com um paraquedista. Na segunda foto de família do primeiro dia Macron foi o último. Mãos nos bolsos e um olhar sombrio, estilo “Ainda serei notado se eu for, se não for…”. Após o evento, o primeiro-ministro entrou em um Fiat 500 conversível antigo. Fotos tiradas do Castelo Suábio de Brindisi causaram ainda mais barulho: o presidente francês, Grande perdedor nas eleições europeiasEle entrou no carro, mas nunca saiu, depois saiu e pegou o celular furtivamente quando estava na frente das autoridades italianas Sergio buscou refúgio no abraço de Mattarella, O primeiro-ministro Maloney lança-lhe um olhar zangado e marmóreo. E então um beijo frio E sem sorrisos formais. READ Uma avalanche caiu da montanha e dois paduanos foram arrastados

Biden foi castigado pelo primeiro-ministro Uma hora antes, foi o sherpa presente na cimeira que foi devorado pelos telemóveis dos jornalistas. Elisabete Belloni, O chefe da assessoria de imprensa do Palazzo Sigi chegou num carrinho de golfe. Fabrício Alfano. Alerta de sorriso e piada “Chefe de Diss”: “Está bom, hmm… eu mato você se você soltar!” Muitos a reconheceram como uma potencial comissária europeia, mas entre uma cimeira e outra ela teria descartado: “Na verdade não é”. No dia da inauguração – ruas blindadas e atiradores nos telhados – o primeiro-ministro esperava convidados ilustres em um pequeno templo chamado ultraluxuoso “Borgo”. Antes Uma selfie com fotógrafos, “Você deveria marcar todos nós” que grita: “Vamos fazer a postagem mais longa da história”, brinca. Um incidente de comunicação posterior da foto foi recuperado instantaneamente pela equipe depois que ela foi postada por engano, apesar da meia sobrancelha removida do presidente. Saudação fria com Macron, sem beijos com Ursula van der Leyen e Biden fez-se esperar quase vinte minutos e foi carinhosamente repreendido pelo primeiro-ministro: “Você não faz uma garota esperar assim!”.

Navio Tricolor Palinuro e música de Stefano de Battista O Presidente cessante da Comissão Europeia, Uma candidata ao Encore destaca-se por um par de sapatilhas de ponta vintage que, ao longo dos anos, devem ter percorrido quilómetros nos tapetes vermelhos das chancelarias internacionais.

E Rishi Sunak Ele repetiu a troca com o amigo “Geórgia” mostrando toda a galeria de fotos de seu smartphone. Risos, tapinhas nas costas e o primeiro-ministro britânico ao primeiro-ministro: “Espero que você salte de pára-quedas para jantar.” Os convidados do Presidente Mattarella ficaram impressionados quando os líderes voaram de helicóptero para o Castelo de Brindisi. Do navio Palinuro iluminado pela bandeira tricolor e atracou no porto. Joe Biden estava em seu quarto, exausto por causa do hidroavião. O chefe de estado selecionou pessoalmente Saxofonista Stefano Di Battista, c.Nino tocou músicas famosas de Rota, Dalla, Carozone e Morricone. READ Bistois na preparação. O bombardeiro Trotta chega

Wi-Fi não funciona, primeira vez que Pontífice participa do G7 Buffet de casamento com pratos da Apúlia e mussarela feita na hora, canto de relaxamento com almofadas coloridas, pingue-pongue, pinball para 1.800 jornalistas credenciados no enorme centro de mídia montado na feira de Paris, a 60 km do cume. Máquina (vintage) e matraquilhos. Jornalistas estrangeiros reclamam incrédulos Wi-Fi intermitente, Na sexta-feira, o pontífice esteve pela primeira vez no G7, os técnicos conseguiram resolver o problema enquanto a equipe de Meloni trabalhava. O Papa Francisco deverá pousar de helicóptero às 13h30.

