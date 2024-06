Os portugueses também podem jogar perfeitamente

Conforme relatado pela Gazzetta dello Sport, a transferência do empréstimo Diego Jalo A equipa da Juventus pode não estar tão certa como alguns jornais assumiram recentemente. O português, que chegou do Lille na janela de transferências de janeiro, dificilmente brilhará sob a gestão de Massimiliano Allegri, fazendo apenas uma aparição na última jornada do Campeonato com Montero.

Djalo será avaliado por Thiago Motta no início do training camp de verão

Com a chegada de Thiago Mota ao comando de Juve, A situação de Jallow pode mudar. O novo treinador da Juventus faz questão de avaliar pessoalmente as qualidades do defesa e considerar a possibilidade de o utilizar em diferentes funções defensivas.

Djaló pode ser utilizado não apenas na função de zagueiro central Lado esquerdo Em geral, proporciona diversidade tática à equipe. A opção pode levar Thiago Motta a manter o jogador em Torino em vez de emprestá-lo, como especularam alguns jornais nas últimas semanas.





Juventus comprou Tiago Djalò na recente janela de transferências de janeiro

Os portugueses chegaram a Turim vindos do Lille na última janela de transferências de janeiro por cerca de três milhões de euros mais bônus. Uma compra que a Juventus quis antecipar para evitar uma transferência gratuita para o Inter no verão, quando o contrato do português com o clube francês expirou.

Na única chance de jogar, o técnico Paolo Montero o utilizou como lateral-esquerdo na última rodada do campeonato, contra o Monza.

O ponto das opções de transferência da Juventus para o departamento defensivo

lá Juve Enquanto isso, ele está em processo de compra de um zagueiro canhoto.

Gosto disso Ricardo Calafiori, Embora o CEO do Bologna, Claudio Fenucci, tenha dito recentemente: “Já informamos ao seu agente que não pretendemos transferir o jogador neste momento”.

Como o clube da Juventus precisa de um zagueiro para trabalhar com o Bremer, Calafiori é o substituto. Jakub Kiwier, ex-jogador do Spezia e agora no Arsenal, conhece bem Thiago Motta, tendo-o treinado na equipa da Ligúria há dois anos. O valor de mercado do poste ronda os 20 milhões de euros.