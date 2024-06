O ítalo-brasileiro quer testar o português

Thiago Motta se disfarça de desenvolvedor: A Juventus ítalo-brasileira quer dar ao zagueiro uma chance de se expressar

Thiago Motta Ele chegou recentemente, mas quer imprimir seus pedidos imediatamente. Um novo treinador Juve Quer montar seu time de acordo com seus próprios ditames técnico-táticos, o que pode incluir a reconstrução de jogadores. Há jogadores que chegaram ao elenco da Juventus e há aqueles que se enquadram nesta categoria Diego Jalo. O defesa-central português ingressou na Juventus em Janeiro e disputou os últimos 16 minutos da época passada. Campeonato Em um desafio contra Monza.

Apesar de ser um jogador que voltava de uma grave lesão no joelho, foi uma corrida rara. Agora que já pode recomeçar os treinos atléticos do início e na companhia de todos os companheiros, Djalo não se contentará em disputar parte da competição. O lusitano prefere jogar pela Juventus ou por outro lugar. A notícia foi imediatamente divulgada pelo seu novo treinador: na edição de hoje do A Gazeta do Esporte, Treinador ítalo-brasileiro Disposto a testá-lo Para entender se o perfil dele condiz com os comandos de jogo técnico e tático.