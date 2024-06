Começa a procissão do Orgulho de Roma 2024: ’30 anos de orgulho’ – Notícias

A procissão do Orgulho Roma 2024 começou na Piazza della Repubblica, com algumas motocicletas na frente, atrás das quais estava o slogan “30 anos de orgulho” do prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. As bandeiras do Rainbow e do Mario Mili Club são agitadas. A seguir, a música “Ma non tuto la vita” de Richie E Boveri no primeiro carro alegórico e alto-falantes com a madrinha desta edição, Annalisa. Mais de quarenta veículos desfilarão neste percurso.

Roberto Gualtieri, prefeito de Roma, liderou o desfile e usou uma faixa de arco-íris em vez de companhia. Muitas selfies e abraços com os cidadãos ao seu redor. Depois vestiu novamente o tricolor e continuou sua jornada em direção ao Coliseu.

Chegando via Cavour, Annalisa cantou “Mon Amor” no primeiro carro alegórico, acompanhada pela secretária do PD, Ellie Schlein, e pelo vice-presidente do Dem, Alessandro John, entre outros.

Entre as bandeiras do arco-íris, a bandeira da Palestina também tremula no Orgulho de Roma. A comunidade queer judaica não participará do Pride depois que a associação Geshet Italia deu o alarme de um clima anti-semita.

Canções de Elodie, Loredana Bertè, Loretta Goggi, canções dos desenhos animados ecoam nos carros alegóricos suspensos que marcham em procissão em direção à Viale delle Terme di Caraclla.

“Continue a defender suas opiniões como Serena mesmo que Georgia esteja decepcionada”, “Leia os monólogos de Antonio mesmo que Georgia esteja decepcionada”, são algumas das frases que podem ser lidas no Mario Milli Club ao lado das silhuetas de apresentadores de TV e jornalistas, oito no total, que “apoiaram a comunidade LGBTQIA+”.

No Roma Pride, o presidente da Câmara da capital, Roberto Gualtieri, lembrou que o evento foi “uma celebração mas também uma luta” para “superar todas as discriminações legislativas, sociais e culturais”. Sobre a carruagem do metro com as cores do arco-íris, Gualtieri sublinhou o quão “lindo” é, como é em muitas cidades europeias, a polémica não faz sentido, mas respeitamos os adversários.

“Achamos que a postura dos direitos das pessoas LGBTQIA+ é um indicador da saúde de uma democracia. Decidimos dedicar nosso carro alegórico ao slogan “Liberte o cervo em um Estado Livre”. colocar a questão do secularismo do Estado de volta ao centro.” Assim é Riccardo Maggi, secretário da Roma Bride +Europe. “Esta não é uma questão ultrapassada como muitas pessoas acreditam erroneamente – continua ele – que existem regimes islâmicos ou outros regimes fundamentalistas no mundo que oprimem as pessoas LGBT, e as chamadas democracias liberais retrocedem e é isso que está acontecendo. Na Itália temos um governo e uma maioria que destrói a homossexualidade estatal, e eles fazem isso com a cultura política que expressam cada vez que falam”. Foi: “Melony é tão válida quanto o General Wannachie, mas eles estão fazendo isso com outros. Vamos pensar no crime universal da gravidez para os outros e nas outras medidas que eles apresentam. Trinta anos depois, ainda é muito importante. Fique aqui.” .

