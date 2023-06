Tem o português Duarte na defesa, Pellegrini desiste no ataque

A novidade das últimas horas está representada pelo defesa-central português, num mercado que ainda não abriu oficialmente as portas, mas que todos os dias oferece novas ideias e nomes. André Duarte: Classe 97, físico importante (195 cm), voltou de um bom campeonato na classificação. Craiova Na primeira divisão romena, anteriormente em Portugal, vestiu a camisa do Estrella Amadora (segunda divisão). Como o especialista em mercado de transferências Bedulla esperava, ele deveria assinar Um contrato de dois anos Com Régio. Será uma aposta vencedora? O campo dirá.

A ligação de Market com Sassuolo deve trazer mais de um jogador para Granada, mas ele não deve ser incluído entre eles. Jacopo Pellegrini. Bomber, dirigido por Diana, é relatado para ser imposto territorialagora comparado cremona E Sampdoria. Um garoto completo de Reggio, ele quer ficar com o time de sua cidade, mas a lógica do mercado de transferências e a recém-adquirida confiança tática de Nesta podem tornar possível o retorno do atacante nascido em 2000 para casa. Atualizações. Jogador procurado por Goretti há um ano será dispensado em breve portinone E Arlind Agetti: O centro albanês tem um salário importante e já está de olho no Benevento. Existem vários “lagartos verdes” perto do cruzamento Robert Zammarini, um habilidoso meio-campista que já atuou na Série B, agora é um pontinho no radar do diretor. Para o ataque do verão passado, Goretti largou Cheese (Montaldo) perto do gongo final, então é razoável esperar um epílogo semelhante nesta temporada, entretanto, o nome do perfil já procurado (e depois abandonado) foi proposto em janeiro: Sobre Isto Facundo Lezcano. relatado nos últimos dias por o resto do pCentroavante argentino Del Interest Besara (20 gols na última temporada entre o campeonato e os playoffs, a dobradinha de Ndella no ano anterior) ainda está vivo e bem, e é fácil para Delfino lançar uma oferta (a um preço proibitivo) por seu bombardeiro. B’s e C’s vão para clubes diferentes. Capítulo Goleiro: Nenhum contato com o Entourage por enquanto Nicola Lely, um dos primeiros perfis abordou o diretor nas últimas semanas e se despediu de Ascoli. Em vez disso, textos para isso Nicolau FalascoUm especialista canhoto já treinado por Nesta na época de Perugia: Oouvir Não está pronto para tirar o jogador sem pedir nada em troca, pode haver desenvolvimentos nas próximas semanas. Mas se vier Sala Do Sassuolo, esta música pode ser descartada.

Entre as jovens promessas ligadas a Regina, o jogador da Juventus foi adicionado à lista Thomas Barbieri (Lateral Direito, nascido em 2003) e Ala Frank Tongya (2002): O primeiro consiste em três temporadas Juventus é o próximo general Várias transferências para a Série C e para a equipa principal (juntamente com a estreia na Série A e na Liga dos Campeões), a segunda na época 2022/23 (promovido nas categorias de base da Juventus).Odense Na primeira liga dinamarquesa. Olhos na casa também florentino: Tópico novamente Alexandre Branco, um meio-campista de 20 anos que encontrou muitos minutos na Serie A e na Conference League, mas além de Regiana, times famosos como Verona, Pisa e Cremonese estão de olho nele. Outra jovem promessa roxa na plataforma de lançamento que o Handebol Clube tanto ama é a Turma de 2004. Michael Gayot: O lateral-direito nascido na Nigéria voltou de uma temporada de construção no Campeonato Primavera, que terminou amargamente (na “Cita del Tricolore” para ser exato) na final do campeonato contra o Leg na prorrogação. Gayot já está nas camadas jovens e os olhos de várias verdades têm estado sobre ele, mas pode fazer parte dos planos do técnico italiano para a próxima temporada.