Depois de calor intenso, fortes trovoadas e granizo em direcção a Itália; Vejamos desde… » ILMETEO.it

Clima: Calor intenso, fortes trovoadas e granizo em direção à Itália; Vamos ver de…

Com o calor, aumenta o risco de eventos climáticos extremosCondições climáticas extremas: após a entrada escaldante do anticiclone africano Sibiu, é provável que ocorram eventos climáticos severos com fortes tempestades e também haverá grande granizo.

Os dois eventos, calor extremo e tempestades, parecem desconectados, mas na verdade estão mais conectados do que se imagina.

De acordo com um estudo recente que analisou dados sobre a evolução do clima no sul da Europa, incluindo a bacia do Mediterrâneo, desde 1979 até os dias atuais A energia potencial aumenta (táxi) Capaz de desencadear tempestades perigosas e repentinas. As razões para este aumento devem ser procuradas precisamente na presença cada vez maior do anticiclone africano, que provoca um aumento da temperatura média. A evaporação da água do mar aumentou Em seguida, traduz Combustível Para eventos climáticos extremos.

Tudo isto leva a um aumento da precipitação convectiva (trovoadas) com sérios riscos de grandes granizo e temporais.

Em suma, uma das consequências das mudanças climáticas é o progresso. Dois lados da mesma moeda: À medida que as temperaturas sobem, aumenta também o risco de fortes tempestades.

Este arranjo sinóptico particular pode ser instalado no tabuleiro de xadrez europeu nos próximos dias. Por um lado, temos A. O fluxo de correntes vindas do norte da Europa, Bastante ativo e capaz de conduzir redemoinhos ciclônicos cheios de ar fresco e instável em direção ao Mediterrâneo; Por outro lado, em latitudes mais baixas, o pior domina Anticiclone Africano Cipião Ele envia ondas de calor e umidade para a Itália.

A Primeira passagem de tempestade Pode afetar áreas do norte Entre quinta-feira, 22, e sexta-feira, 23; No entanto, nosso foco está nos últimos dias de junho, quando se espera uma mudança acentuada de tendência. O diagrama abaixo mostra muito bem a configuração de risco esperado Quinta-feira, 29: Uma frente de tempestade do norte da Europa está prestes a atingir o Mediterrâneo, causando uma ferida no centro do anticiclone.. Zona convergente onde interagem massas de ar completamente diferentesEm particular, o Norte Você vai se encontrar de alguma forma”zona de convergência” É aqui que entram em jogo estas importantes estatísticas meteorológicas. É precisamente nesta “terra de ninguém” que ocorrem as maiores e mais perigosas anomalias: com este calor extremo, aumenta também o risco de eventos climáticos extremos, como tempestades e granizo. Teremos que esperar mais alguns dias para determinar a localização exata dos eventos, inclusive no tempo. Interrupção de trovoadas.