Sim para projetar com outras cidades europeias

O objetivo do programa “GenProcure”, em detalhe, é «Apoiar iniciativas de compras socialmente responsáveis ​​e sustentáveisConforme consta da Agenda 2030 das Nações Unidas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ponto 12.7 (Objetivo 5 – Igualdade de Género – Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas) – explica o Município Executivo – o projeto visa ainda Acabar com as disparidades salariais existentes entre homens e mulheresIsso significa que os compradores públicos podem adicionar uma cláusula exigindo que os fornecedores ofereçam oportunidades iguais para homens e mulheres igualmente, com educação igual.

“O esquema também obriga os parceiros dos compradores de serviços a cumprir as disposições dos Acordos sobre Igualdade de Gênero, Inclusão em licitações de aditivos contratuais que obriguem os fornecedores a aumentar a representatividade feminina em seu setor específicoSob pena de anulação do acordo – prossegue a resolução – prevê a concretização da participação directa das instituições públicas locais, através da via de intercâmbio de boas práticas e do envolvimento alargado dos actores locais nos territórios dos parceiros envolvidos, de forma integrada, políticas inclusivas e o combate à discriminação de gênero”.

Então, sobre o que é o programa? «Messina, à semelhança de outros municípios parceiros – explica a Vereadora para a Igualdade de Oportunidades Liana Cannata – tem de sortear um. Plano de Ação Integrado Lá ele deveria criar o Ulg (Comitê Urbano Local). Existem várias partes interessadas que convidamos para desenvolver o GRPP. O projeto tem seu próprio coordenador e é visível para os eventos que ocorrem Trinta meses foram antecipados pela iniciativa. Portanto, haverá um calendário local e um europeu gerenciado pela Arbact. Mobilidade e troca de boas práticas também estão previstas».

Mas a cidade de Messina não foi a única convocada pelo município português Vila Nova de Famaligo: Vilas Zagreb (Croácia), Kossália (Polônia), hebraico (Hungria), alkai (Espanha), Umeya (Suécia), Comissão de Desenvolvimento e Projetos Internacionais da Região de Zenica-Topoi (Bósnia e Herzegovina) e Sociedade de Desenvolvimento do Distrito de Sadhu Mer (Romênia).