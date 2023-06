Solstício de verão, o mantra se repete na Puglia: pode ser apreciado aqui

Bari – O solstício de verão é em junho e no hemisfério norte, estabelece a transição astronômica da primavera para o verão e coincide com o dia mais longo do ano. A data pode mudar de ano para ano, geralmente entre 20 e 22 de junho. No entanto, os especialistas confirmam que este ano acontecerá amanhã, quarta-feira, 21 de junho, às 16h58. Olhos voltados para o céu para presenciar uma das mais belas apresentações do ano.

A palavra solstício vem de duas palavras latinas: Sol E ficar Significa “ainda sol” em italiano. No dia desse evento, o movimento aparente da estrela na abóbada celeste desacelera até o ponto em que parece estacionária no céu.

Existem inúmeros lugares na Puglia onde a magia do “sol ainda” acontece durante o solstício de verão. Aqui fica um pequeno guia com alguns dos melhores locais onde pode desfrutar deste evento.

cenas

Portal da Abadia de San Leonardo em Lama di Volara em Siponto. É um portal de beleza e elegância verdadeiramente únicas: pertence ao típico estilo românico da Apúlia e sua decoração lembra a igreja de Santa Maria di Balzano. No portal vemos uma rosa específica feita de onze raios, através da qual todos os anos no dia 21 de junho às 12 horas (13 com solstício de verão) os raios do sol penetram no chão da igreja e atingem o chão da igreja, criando um jogo de luz. Uma foto de uma flor elegante.

LECCE

Outro lugar sugestivo é Salento, precisamente em Minervino di Lesse, onde se encontra o Dolmen li Scuzzi. O dólmen tem um orifício no topo e por este orifício, entre os dias 20 e 21 de junho durante o solstício de verão, a luz é filtrada e cria um círculo perfeito de luz que ilumina o centro da pedra.

Em Otranto, na famosa catedral, o sol beija o tronco da Árvore da Vida, protagonista de um dos mais belos mosaicos de piso da Itália. Os raios do sol, filtrados pelas janelas voltadas para o sul do edifício sagrado, projetam a imagem do sol na Árvore da Vida.

trapaceando

Vamos à capital da Apúlia: em Paris, todo dia 21 de junho acontece o Canto dos Salmos na Catedral de San Sabino. Aqui também encontramos uma rosácea de vitral que se encaixa perfeitamente com a rosácea de mármore localizada na base do altar. Aqui, como em muitas igrejas românicas, a luz filtra-se, criando uma atmosfera única de magia e sugestão.

Em Conversano, na região de Bari, a performance do solstício na Catedral Basílica se repete há mais de mil anos. Aqui também confirma o profundo conhecimento da astronomia da pessoa que dirigiu a construção do templo (entre os séculos XI e XII), os raios do sol, graças à forma específica do edifício apuliano-românico, penetram e iluminam o edifício . Rose Window para o Ups. Os construtores da época, aliás, contrariando a tradição urbanística da época, decidiram não situar a entrada do templo, dominada pela rosácea, na praça principal, mas no atual amplo lado poente. Graças a esta escolha, “Soul Steady” foi repetido várias vezes por mil anos.

Mais uma vez este ano este extraordinário evento, hoje de 21 a 17, contará com a presença de um grande número de visitantes que terão a oportunidade de participar em “Eulogia, Concerto de Meditação”, sons ininterruptos, música e canções de “louvor , louvor e canções. Comemore o ritual do solstício, abençoado com o melhor presente da vida. “. Tanto Ciara Liuzzi (vocal e acústica) quanto Francesco Massaro (clarinete, baixo, eletrônica) se apresentarão. Música ambiente e um contador de histórias entre as pedras milenares vão trazer a emoção viva no meio do público em uma atmosfera mágica e única. Uma vontade de quase parar o tempo, de contemplar os raios do sol, de abrandar o seu fluxo, de descobrir a beleza daquela obra de arte sobre o altar enquanto a rosa sobe pela janela. Durante séculos, pelos bispos desta diocese histórica. Uma experiência que continua a surpreender e surpreender por milhares de anos.

Taranto

Não perca o show de luzes criado pela Mãe Natureza na Igreja de Santa Maria della Luz em Castellaneta. Novamente os raios do sol penetram pela rosácea central, iluminando o ápice da estrutura.

Almofada

Por fim, falta Castel del Monte, onde o sagrado e o profano se encontram. Aqui, graças à engenhosidade de Frederico II da Suábia, também conhecido como Puer Apulia por seu amor pela região, o solstício de verão pode ser apreciado no auge. Na verdade, o solar foi construído para receber os raios do sol com grande precisão e simetria, no dia do solstício e equinócio.