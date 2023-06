“Você falou de mim, agora olhe o mercado”

cristão ronaldo franco. Uma meta de duzentos jogos com a camisa no horizonte PortugalO espaço deve mover a vantagem de sua escolha de sublinhado da sequência espacial Arábia árabe.

Ronaldo explicou: “Sou da Arábia Saudita e estou na seleção. Já disputei três partidas, então estar naquele campeonato não afeta minha convocação para Portugal.”.

Seleção de Ronaldo e Arábia Saudita: “Bom campeonato, recordes me perseguem”

Eu não pago, ex-atacante Juventus Ele adicionou: “Você pode perguntar ao treinador. A liga saudita é boa, talvez você não assista aos jogos e julgue. Mas tudo bem. Até as transferências estão falando agora. Estou feliz, como sempre, espero marcar mais. Eu sou o que tem mais recordes e mais na história da seleção de Portugal. O artilheiro, mas vou ser sincero, não estou atrás de recordes, eles estão atrás de mim, então estou muito feliz e é por isso que minha motivação para continuar jogando em alto nível é alta.”.

Eliminatórias Euro 2024, é dia Islândia-Portugal

Autoestima e orgulho disparados: “Sempre foi o meu sonho representar a selecção nacional de Portugal e vou representá-la enquanto eu, o treinador e o presidente o quisermos. Nunca direi não a um lugar na selecção. Quero continuar a jogar . A minha família, os meus amigos e os portugueses. É uma longa viagem, mas é uma longa que espero que continue por muito tempo.”.

no 20h45 Encontro com viagem de campoIslândia E o concurso é válido pelo quarto dia Grupo J Elegibilidade A Euro 2024. Ronaldo estará no centro de um tridente de sonho completado por Leão E Bernardo silva em seus lados. O objetivo é manter-se no topo da classificação com pontos cheios.





