Como, Franco Bernardo foi morto na Moldávia. Como ele morreu e quem foi a mulher que pediu dinheiro aos familiares?

Serrano Indelvi (Como) – da Moldávia, ele visitou seu novo parceiro há alguns dias.Ele voltou para casa sem vida, foi apresentado aos familiares um pedido de 100 mil euros nos chamados trâmites burocráticos. Mas, ao chegar a Como, a promotoria de Roma ordenou uma autópsia para esclarecer a causa da morte. Franco Bernardo, 62 anos, antigo caseiro já reformado, foi confirmado que o homem havia sido estrangulado. Mais precisamente, anoxia causada por pressão na garganta. Como crime estrangeiro, os julgamentos sob a jurisdição de magistrados capitais agora correm paralelamente ao assassinato. O arquivo foi aberto na Moldávia.

Não se sabe muito sobre os últimos dias da vida de Bernardo atualmente. Ex-mantenedor, trabalhando em hotéis, depois de se separar de sua esposa, mudou-se de Como para Serrano Intelvi com seu novo parceiro. Uma mulher moldava de 56 anos, Uma ex-empregada de hotel, casada com uma italiana com um filho adulto. No final de maio, Bernardo viu pela última vez a família, a mulher e os filhos já crescidos, antes de rumar à Moldávia para uma curta estadia em Soroga, 150 quilómetros a norte da capital Chisinau.

Desde então, o vazio. Mas no início de junho uma mulher, presumivelmente uma nova parceira, sua ex-esposa, C.Anunciando um falecimento ocorrido há poucos dias. E foram necessários 100.000 euros para cuidar das formalidades de transporte do corpo para a Itália. Com a ajuda do advogado Antonio Lamarucciola, os familiares entraram em contato com o consulado, que atuou como intermediário. Confirma que a morte realmente ocorreu e permitir a repatriação de acordo com os procedimentos normais. Mas, ao mesmo tempo, ele sistematicamente começou a juntar as peças do que havia acontecido.

Acontece que Bernardo chegou ao pronto-socorro do Hospital Soroka naquela noite com ferimentos. Sem esclarecer melhor as circunstâncias, resultou em óbito. O parceiro investigado na Moldávia terá feito três versões diferentes em três momentos diferentes para familiares. Primeiro, o homem ficou doente depois de comer e beber enquanto estava no jardim. Em seguida, após o relatório médico moldavo Ele mostrou uma lesão no osso do pescoço, falou em substituição a uma queda feia ao solo que teria resultado em uma suposta fratura. Por fim, na tentativa de salvá-lo, houve pressão acidental em seu pescoço.

Agora, o Ministério Público em Roma ordenou uma série de testes toxicológicos ao mesmo tempo em que uma autópsia foi realizada em Como por carta de foguete. Procurando por algum item Ele pode ter sido dado. Nas últimas horas foi concedida autorização para o funeral, aguardando-se que se proceda com tudo o que se possa confirmar.