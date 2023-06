Mercado de transferências da Roma atingido pelo Brasil: “Já foi feita uma oferta”

Mercado de transferências da Roma, possível transferência de Giallorossi do Brasil: uma oferta já foi feita pelo jogador. durar

Conforme relatado por ComoO Roma estará no caminho de Ayrton LucasO lateral do Flamengo é versátil como lateral e ponta no meio-campo.

jogador Ele já teria entrado em contato com a Ibanez Obtenha informações sobre o ambiente Giallorossi. O clube, diz-se, já ofereceu A oferta inicial era de 12 milhões de euros.