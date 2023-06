Pd Direction, Schlein: “Crítica OK, mas lealdade necessária: o desengajamento das secretárias não funcionará”. e declara “Fighter Summer”.

Mobilização pela autonomia em julho e manifestação habitacional a 30 de junho

“A autonomia diferenciada do governo aumenta as disparidades regionais em um país que espera ser corrigido”. A secretária, Ellie Schlein, disse durante sua declaração à liderança nacional do Partido Democrata. E anuncia “uma grande reunião nos dias 14 e 15 de julho com os prefeitos contra a autonomia diferencial de Calderoli”: “Alessandro Alfieri e Marco Sarracino já estão preparando uma agenda”, diz. Além disso, no dia 30 de junho haverá uma grande manifestação na casa: Majorino a organiza e apresenta as ideias do Partido Democrata diante dos prefeitos, criando “fazer uma campanha de escuta e puxar os cordões em setembro”. Um novo projeto habitacional. Elly Schlein na diretoria de Pd anunciou isso.