Vítimas de trânsito e familiares imploram: “Stop Maloney Act”

“Presidente, estou lhe dizendo isso como uma filha, faça uma pausa Leis de Trânsito escreva de volta conosco.” é uma dessas frases Apelo-Vídeo pendência Geórgia Meloney Iniciado por Familiares de vítimas de trânsito O filme, que segue uma carta enviada ao Primeiro-Ministro por todas as associações italianas, começou ontem em Hall. Sala Um estudo de reforma A votação final está prevista para terça-feira.

Um texto que evoca Oposição Oposição Em vários pontos, como a repressão aos radares Zonas 30 ou o Novas regras para bicicletas . 5 estrelas falam sobre o “Velho Oeste” e “O Código da Carnificina”. Líder democrata Ellie Schlein Promete guerra e acusa: “A repressão não basta. Principalmente se as restrições forem levantadas e os prefeitos de mãos atadas”. e aprecia os resultados Experiência em Bolonha . Nas primeiras 7 semanas houve menos duas mortes “cerca de 30 por hora”, observou o autarca Matteo Lebor. É para ele Uma “contra-reforma : Isso nos mudará ciclovias. Deveríamos devolver o dinheiro à UE?”.

Críticas rejeitadas pela corporação ao falar sobre «Saiu do teatro convencional». “Os democratas estão bem cientes de que a intenção da lei é prevenir acidentes”, garante o repórter. Elena Makandi. Quais são os destaques? Cooperação “entre todas as partes Princípios na Comissão: 18 dos 17 artigos incluídos no texto”. Ele também diz “A coragem de Salvini pedir Câmera de velocidade na selva. Acção esperada a partir de 2010: O que fizeram os três Ministros da Esquerda?