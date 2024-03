Pessoa: Um restaurante português que nutre o corpo e a alma está em Frattamaguer

A união da cozinha portuguesa e da Campânia deu vida a um restaurante sui generis onde a cultura gastronómica se mistura com a música e a poesia. Hoje falamos de Pessoa.

pessoa É o mar onde as correntes continentais do Oceano Atlântico encontram o Mediterrâneo. Um lugar de cultura literária e gastronômica nascido da colaboração da poetisa Rosanna Bassano e do poeta Bruno Galluccio, do chef especialista QC Melcione e do entusiasta do vinho Giovanni Lizio.

“Pessoa não é apenas um restaurante, mas um local de expressão da nossa individualidade, inspirado no grande poeta português Fernando Pessoa. Estas são as palavras de Rosanna e Gianni, proprietários do Pessoa, um restaurante de inspiração portuguesa que abriu recentemente em Fratamacure depois de uma viagem a Portugal para recriar um local que evoca os seus sabores.

De onde vem o seu interesse pela cultura portuguesa?

“Na nossa primeira viagem já gostámos de Portugal, provámo-lo e encontrámos muitas ressonâncias com a cozinha mediterrânica; quando se lê um poema, o significado já não é aquele que o autor lhe quer dar, esta escolha recaiu sobre uma cozinha que podemos fazer nosso próprio.

Por exemplo, o bacalhau, alimento básico de Portugal, acompanha a caponata siciliana e a pimenta crusco Irpinia/Lucania, num casamento sensual de cheiro e sabor”.

Um local onde Pessoa nutre o corpo e a alma, quais são os pratos principais do menu?

“Comecemos pelos petiscos que incluem anchovas cantábricas, ricota de ovelha e petiscos de bacalhau assado e legumes. Continuamos com um risoto com pimentão Cracóvia, polvo e cúrcuma e por fim uma sobremesa à base de creme de ricota em crumble de avelã, ginginha cereja e caramelo frágil. É apenas uma amostra do que você encontrará no menu.”

Que vinhos acompanham os pratos?

“Os pratos que servimos são sangria portuguesa e vinho Touro, mas combinam bem com negros sicilianos profundos e brancos napolitanos frescos.

Também não faltam pratos finais típicos como portos e moelas, acompanhados de vinhos de sobremesa locais.

O ambiente caloroso e acolhedor, refletido na escolha do mobiliário, diferencia o espaço e é também concebido como um ponto de encontro cultural.

“Sim, Pessoa abre as portas às leituras literárias, à música ao vivo e aos eventos culturais, tornando-se numa referência para todos os amantes da boa comida e do conforto.”

Informação útil

pessoa

Via Genoino, 139, 80027 Frattamaggiore NA

Quarta a sábado, das 19h30 às 23h30

Domingo 12h30 – 17h00

Telefone: 380 713 4511

Página do Instagram

Facebook