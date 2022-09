Realidade na comparação entre Melony e Leta

Leia: “Vamos fazer algo com o Fundo Monetário Internacional em vez de dinheiro europeu” Lembro-me do artigo escrito por Georgia Meloni, no final de maio de 2020, no jornal do seu editor

Neste caso, o secretário do Partido Democrata Meloney e se referiu a uma carta Publicados A partir de 27 de maio de 2020 Corrier della Sera. Em seu discurso, intitulado “Meloni: A bagunça não é nossa solução”, o presidente da Fratelli d’Italia propôs a utilização de um instrumento financeiro específico do Fundo Monetário Internacional (FMI) – denominado “Direitos Especiais de Saque”. ”(DSP) – para combater a crise económica causada pela emergência do coronavírus que eclodiu há cerca de três meses. Na época, havia muita discussão na Itália sobre a possibilidade de acessar o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MES), o chamado “Save States Fund”. Segundo Meloni, é melhor explorar os recursos do FMI do que contar com o ESM (na época Nós tínhamos feito Um fact-check da carta do presidente da Fratelli d’Italia, cuja posição não é muito convincente).

A essa altura já tínhamos começado a falar sobre sermos convidados Fundo de Recuperação, que nos próximos meses se tornará o Next Generation Eu, um fundo de 750 bilhões de euros financiado pela emissão de uma dívida comum europeia, que ajudará os Estados membros a se recuperarem da crise. “Os resultados demoram a chegar, não sabemos por quanto tempo o Banco Central Europeu vai garantir o seu apoio e ainda não sabemos como. Fundo de Recuperação Será aprovado pela UE, ainda sabemos menos sobre as condições para possíveis pagamentos de dívidas do ESM», escreveu Meloni na sua carta, sugerindo que devem ser utilizados “direitos de saque especiais”.