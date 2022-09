Não apenas 110%, mas em vez de superbônus em caso de reintegração

Ouça a versão em áudio do artigo

Solicitar Além da taxa de 110% ou superbônus, quais são os outros benefícios fiscais disponíveis para usar um apartamento como lar de uma filha?

Responda Em alternativa a 110 por cento, supondo que seja uma casa de condomínio, no prazo de 96.000 euros (Tuir , artigo 16-bis do Dpr917/1986, e artigo 1º, n.º 37 da Lei 234/2021 do orçamento de 1986 e 2022; ver também o guia para 50% www.agenziaentrate.it) e um bónus ambiental normal até 65% para intervenções de poupança de energia, por exemplo, electrodomésticos, caldeiras e isolamentos (artigo 1. Lei 90/2013; em 65% Consulte também o guia em www.agenziaentrate.it) Ambas as prestações aplicam-se às despesas efectuadas por um familiar que vive com o proprietário (por exemplo, o pai suporta as despesas de intervenções na casa da filha), sendo possível substituir ambas as bonificações. Opção de abatimento ou transferência a crédito nas faturas para recuperar deduções na receita fiscal (artigo 121.º do Decreto Legislativo 34/2020, convertido em Lei 77/2020).

A pergunta foi retirada do encarte L’Esperto Answers nas bancas com Il Sole 24 Ore na segunda-feira, 12 de setembro.

