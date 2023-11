Na próxima semana, veja o que acontece na sexta-feira, 17, quando San Martino passa do verão para o inverno

Muito movimentada na próxima semana: St. Martin do verão ao furacão de inverno

Ocupado na próxima semana: passaremos de um curto verão em St. Martin direto para uma tempestade de inverno. Um clima nos espera, de certa forma extremo, Isso é mudanças contínuas Eles estarão interessados A maioria das nossas regiões.

Mas vamos bem. Semana de abertura Segunda-feira, 13 de novembro sob a bandeira de alguém Condições climáticas mais estáveisObrigado a alguém Reentrada anticiclônica Isto garantirá novamente mais sol e, acima de tudo, valores de calor acima da média. Em particular, esperamos temperaturas máximas mais elevadas nas regiões centrais e nas duas grandes ilhas 20-22°C: Um lugar de tradição, ainda que com alguns dias de atraso “Verão indiano”, Até quarta-feira, 15 de novembro.