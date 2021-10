Outra reverência ao Islã: David Censurado

O caso “censurado” de David, de Michelangelo, irrompe em Dubai. Enquanto lemos Local na rede Internet A partir de Itália Expo 2020, Existem muitos desafios na reconstrução David em Michelangelo, Expo 2020 é um projeto patrocinado pelo Comissário para a Participação da Itália em Dubai, em colaboração com o Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Galleria del Academia Museum em Florença e o Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Florença. E ontem, em Dubai, o Pavilhão Italiano abriu com grande participação de visitantes de todo o mundo, o primeiro evento global após a fase mais severa da epidemia, com a cerimônia de abertura na presença de representantes das regiões, da educação e cultura de todo o país. Tudo é muito bonito e participativo, mas há algo tão grande como uma casa: só você pode apreciar a famosa obra de Michelangelo … cabeça.

David de Michelangelo “censurado” em Dubai

Como reportado RepúblicaNa verdade, David parece ter sido “decapitado”. “ Presidente – Observa República – Emerge de um buraco no chão do último andar do pavilhão, dentro de uma sala circular coberta por mosaicos que lembram a arte bizantina de Calla Placidia. O corpo desce, neste buraco octogonal: você não pode se inclinar por cima para ver o que é por baixo. O resto de David é desconhecido para o espectador comum. Mas só pode ser acessado por policiais e vários policiais no salão distribuído no andar térreo. O resto da arte de Michelangelo está encerrado dentro O motivo são as festas. Fechar “David não divulgou ao público. Foi confirmado pelo italiano que trabalhou no projeto e com quem conversou. República: “ Tínhamos pensado em vestir sua cueca e trocar de ídolo, mas agora era tarde: percebemos tarde demais que era errado trazer a estátua de um homem nu para os Emirados. “

Schurby é duro: “A arte italiana é ruim, ódio real”

Vittorio Cirque, Como de costume, não os mandou dizer é claro, aparentemente esmagando a decisão de “esconder” as partes íntimas de David. Ao que parece O Cirque, aliás, foi consultado pela empresa AdnKronos, “ Este é um tema filipino, não um tema pagão. Portanto, a destruição de uma parte do David de Michelangelo no pavilhão italiano da Dubai Expo realmente é uma homenagem à religião e sua cultura “Grotesco e ridículo., Acrescenta Sgarbi.” Esta é a verdadeira questão de comentar. Spicolatris de Sabri definitivamente não é uma mulher e faz parte da escultura italiana, tem nudez, tem canoa, tem poticelli, nada a dizer. “Itália, continua o famoso crítico de arte,” David respeita a tradição islâmica de Michelangelo em Dubai: humilhação sem precedentes, inaceitável e insuportável. Insultou o governo italiano e degradou a arte italiana. Uma verdadeira porcaria “

Protesto de Rampello: “Sem censura”

Você se lembra da estupidez internacional de 2016 para estátuas fechadas dos museus do Capitólio em 2016? Bem, novamente, de uma forma que não ofenda os muçulmanos – a delegação iraniana na Itália – a beleza é censurada em seu sentido mais elevado, mesmo uma obra-prima atemporal como o Davi de Michelangelo é um símbolo do Renascimento e talvez a mais bela arte já feita pelo homem . Então, novamente, ele inclina a cabeça perante o Islã e suas doutrinas mais vagas. A decisão de censurar David inevitavelmente provocaria debate: é certo deixar a própria arte e identidade assim? O Diretor de Arte do Pavilhão intervém sobre este tema, David Rampello, A empresa consultada Lapress: “ Quando instalamos a estátua de Davi no pavilhão, os árabes vieram e me entrevistaram. Eles imediatamente levantaram o assunto da nudez, mas quando você vê uma obra-prima, eu explico a eles que a nudez não tem nada a ver com isso. Você não está olhando para a nudez, está olhando para uma obra-prima. Eles não disseram nada. Este é um cuidado desnecessário que não tem nada a ver com o trabalho “Não há censura, como Rampello Al sempre explica Courier della sera: “ David não é visto porque sempre vai de baixo para cima, mas dá as boas-vindas ao público cara a cara. Normalmente, ninguém pode vê-lo nos olhos. Não há auditoria governamental. ”

Pavilhão da Itália em Dubai

De resto, a Expo 2020 é muito emocionante para o Pavilhão Italiano em Dubai, onde a Itália promove um amplo programa de 70 parceiros corporativos, mais de 50 empresas patrocinadoras, parceiros técnicos, 15 universidades regionais e 30 participantes, bem como fóruns multidisciplinares. E o diálogo de alto nível, que se refere a soluções que permitem o desenvolvimento, a inovação e a colaboração internacional para permitir a análise dos desafios mais urgentes da humanidade. Do clima ao espaço, do desenvolvimento urbano à promoção do diálogo cultural, aos desafios da inovação e digitalização em saúde, agricultura e economia azul, o projeto de fóruns multilaterais unirá esses importantes formuladores de políticas. Status, especialistas internacionais, jovens estudantes, representantes do mundo dos negócios na ONU. Para destacar a contribuição da Itália para o desenvolvimento de novos modelos conjuntos em questões-chave da agenda 2030.