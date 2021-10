Ronaldo, Bentley faltando gasolina no Reino Unido – Corriere.it

O campeão português também sofre com a crise no transporte de combustíveis que atingiu a Grã-Bretanha nos últimos dias

A crise de combustível no Reino Unido, que tanto causa problemas, também afetou Cristiano Ronaldo, que voltou à Inglaterra depois de nove temporadas no Real Madrid e três na Juventus. Ou melhor, bateu em dois dos muitos carros de corrida do campeão português.

o Inglaterra Não há combustível suficiente para abastecer toda a população e existe um atacante de precisão entre as pessoas que se ridicularizam com esta situação. Manchester United, Com um gol de recuperação total na noite de quarta-feira, deu aos Red Devils sua primeira vitória nesta Liga dos Campeões, surpreendendo os espanhóis do Villarreal.