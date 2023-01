O mau tempo progrediu com neve, granizo e vento nas planícies; Situação e previsão » ILMETEO.it

Live Report Weather: Mau tempo progredindo com neve, granizo e vento nas planícies; Situação e previsões

Mau tempo e queda de neve nas planícies nas próximas horasO ciclone Thor está se intensificando e nas próximas horas trará um clima ainda pior: às vezes a neve descerá para as planícies, mas também haverá chuva, granizo e ventos fortes.

o que está acontecendo? Desde o início da semana, uma ampla circulação ciclônica (Thor) vem afetando o clima em várias partes do país, que na verdade está se deteriorando gradualmente e com o ar frio alimentando constantemente o vórtice, ajudando-o a descer. Temperaturas, principalmente no norte.

É precisamente nas regiões do norte que o tempo piora nestas horas, e graças à esperada queda de temperatura, Neve Durante o dia pode atingir certas áreas: preste atenção especial, pendência Baixa Lombardia, parte do centro-oeste da Emilia e Veneto.

Atualização 22h30 – Neva entre o baixo Vêneto e a Romagna, com ocorrências mais consistentes no Delta do Pó e na região de Ferraris, mesmo nas planícies. O mau tempo atinge a região centro-sul, com as primeiras trovoadas e os primeiros aguaceiros graebel no Lácio. A área de Terracina (latim) foi recentemente atingida por fortes nevascas com acúmulos significativos no solo.

Atualização 20:30 – Como esperado, os primeiros flocos de neve chegaram à área de Bolonha e as primeiras acumulações estão imediatamente fora da cidade. Neve forte também na Toscana, na região de Siena. Entre a Romagna e o Vêneto, o mau tempo é severo nas primeiras horas desta noite, com trovoadas localizadas na área de Comacchio.

Atualização 18:40 – Uma violenta chuva de granizo atingiu a Toscana durante a tarde na zona entre Incisa e Arezzo, afetando o troço da autoestrada A1. Mais de 13 km de sequências e dificuldade variada.

Atualização às 14h30 – Os eventos estão agora se expandindo para o leste, viajando no interior de Marche entre Urbinate e Anconnetano, onde já foi registrada alguma neve de 500/600 m acima do nível do mar.

Atualização 12h30 – A Dama Branca também chegou a Verona, e uma nevasca maravilhosa está em andamento





Atualização 11.30 – A chuva também está caindo em forma de chuva em muitas partes do Veneto. Quedas de neve fracas nas planícies afetam partes das regiões de Piacenza e Cremona e, em altitudes muito baixas, a área ao redor do Lago Garda. A chuva também foi relatada ao longo da Sardenha, na costa da Toscana e em partes do sul, particularmente entre a Sicília e a Calábria.





Atualização 09.20 – A neve continua nas planícies em muitas partes da Lombardia, especialmente Brescia e Cremona. Queda de neve nas partes ocidentais da Emilia, especialmente em Piacenza.





Atualização 08.00 – A neve foi relatada nas planícies do oeste da Emília e partes da Lombardia, até os portões de Milão.

A próxima hora é a evolução – O mau tempo não sai nem do Centro-Sul. Acima de tudo, eles estarão atentos Sardenha, Toscana, Úmbria, Lácio e todo o Mar Tirreno Inferior: A precipitação nestas áreas também pode assumir caráter tempestuoso e pode haver episódios localizados granizo.

Nos Apeninos, também há espaço para belas nevascas, mesmo nas altitudes mais baixas.Apeninos centrais e montanhoso Sardenha e muitos outros Sul.

Abaixo está um mapa de chuvas esperadas para entender melhor onde o pior tempo vai atingir quinta-feira, 19 de janeiro: em áreas coloridas Fúcsia Eles podem ser combinados até 70mm a chuva Azul escuro / Azul claro Ele oscila entre um Mínimo 5 mm e máximo 40 mm. Quinta-feira, 19 de janeiro ChuvaTambém notamos que haverá áreas onde a precipitação está praticamente ausente: isto é no noroeste, a maior parte da região alpina e muitas partes do lado médio e inferior do Adriático.

Finalmente, atenção especial deve ser dada vento Isso vai continuar soprando Forte dos quadrantes ocidentais Através do setor tirreno, eles começam a circular dos quadrantes do nordeste (e, portanto, mais frios) para o nordeste e o Adriático superior.