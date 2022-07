Verão, já um início recorde, diz o CNR, vemos oportunidades e riscos para o resto da temporada “ILMETEO.it

Clima: Verão já começou recorde, diz CNR, e vemos oportunidades e riscos para o resto da temporada

2003 se repete, um verão lendário na história do clima italiano

CNR confirma: 2022 um início recorde em meio a calor e seca extraordináriosO verão de 2003 é considerado o mais quente da história climática da Europa e da Itália em termos de intensidade e duração do calor.. Este foi um ponto de viragem dos verões mediterrânicos dominados pelo anticiclone dos Açores para verões mais quentes devido ao aumento da penetração do anticiclone africano.

Muitos pensaram que tal clima nunca voltaria, mas em vez disso, os dados CNR (Conselho Nacional de Pesquisao centro de pesquisa italiano de maior autoridade) este ano já estamos repetindo o mesmo caminho com valores Registro; Infelizmente Perspectivas Eles não são ótimos para as próximas semanas e em agosto Há muitos perigos ter em mente.

Mas vamos bem. Primeiramente Confirmações Estamos alinhados com o verão de 2003 do Grupo de Pesquisa de Climatologia Histórica do CNR. A Itália teve uma anomalia positiva em junho de 2022, o que significa que estava mais quente que o normal + 2,88°C Comparado com a referência de trinta anos mais recente (1991-2020). Basicamente, foi o segundo mais quente desde 1800 até hoje, depois de 2003. Como esperado, vários recordes de temperatura caíram: Por exemplo um Roma Urbe + 40,0°C, Florença 40,2°C com um Viterbo e outros lugares do centro. Milão teve 23 dias quentes com temperaturas acima de 30°C, geralmente apenas 4 no mês inteiro!

O calor relacionado aos valores em nossas montanhas também deve permanecer em silêncio. O nível médio de geada é de 4000 metros, de fato, temperaturas incomuns foram registradas até os picos mais altos. Infelizmente, isso teve graves efeitos sobre as geleiras, o que é visto de forma trágica Marmelada. Além disso, o déficit severo de chuvas foi confirmado em todo o país; As quebras de tempestade únicas são frequentemente localizadas e causam mais danos do que qualquer outra coisa (granizo grande).

Com esses resultados, junho traz o maior valor de temperatura média (de todos os tempos) desde o início do ano. Seca sem precedentes: De fato, os primeiros seis meses de 2022 foram os mais secos já registrados com uma margem de -43%, Isso significa perder metade da chuva Geralmente cai na primeira parte do ano.

Perspectivas e riscos. De acordo com as últimas previsões, na segunda parte de julho Espera-se um novo pulso de anticiclone africano De dentro do deserto do Saara para abraçar a maior parte do Mar Mediterrâneo. Os principais efeitos serão na temperatura, na verdade a origem subtropical das massas de ar que entram, além de mais sol, é razoável esperar um novo e mais forte aumento nos valores térmicos. Todos estes são umOnda de calorPronto para lançar anúncio com termômetros Acima de 38°C Em muitas cidades, mas no interior pode ultrapassar 40-42 °C, especialmente nas planícies do norte e nas áreas interiores das duas grandes ilhas.

Por isso é justo falar”perigo“Na prática, traduz Ondas de calor repetidas estão vindo do coração da África. Essas fases anômalas e incandescentes devem ser consideradas “ondas de mau tempo” porque sabemos os danos que causam: secas prolongadas, problemas de saúde e, por último, mas não menos importantes, eventos climáticos extremos. De facto, este excesso de calor aumenta a energia associada aos efeitos do granizo e das tempestades, sempre que as correntes de ar fresco conseguem “perfurar” o escudo anticiclónico.

Anomalia de temperatura em junho (Fonte: CNR) Primeiros seis meses do ano mais quentes em toda a série temporal (Fonte: CNR) Seca sem precedentes, cerca de 50% de falta de chuva (Fonte: CNR)