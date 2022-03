Conte: “Não recebi nenhuma resposta de Tracy para a questão econômica.” Al Pd: “M5s não é um ramo. Exijo respeito”. Então vai até Cole

Limite de 2024 para aumentar o investimento militar “A ser discutido novamente“. Longa conversa com Mário Tracy “Sem respostas Sobre a questão económica e financeira.” E alerta Partido Democrata: “Exijo respeito e dignidade. Não posso aceitar acusações irresponsáveis. Giuseppe Conte Eu escolhi um diretamente no Instagram para responder remotamente primeiro ministro. Se as lágrimas da maioria parecem ter voltado nas últimas horas, foi o líder do M5s que colocou de volta na mesa todas as questões que precisavam ser resolvidas para ele. Primeiras intervenções para contas caras: “O último movimento do governo não é suficiente“Vamos tentar entender com os Surdos quais programas econômico-financeiros estão sendo oferecidos devido a problemas econômicos e sociais”, disse.Está muito preocupado com pnrrIsso, segundo Conte, “vai devagar”: “Não podemos perder esse dinheiro”, disse ele. Mais tarde, respondendo às perguntas diretamente, ele disse: “Eles querem nos acalmar, mas cometeram um grande erro”. Em geral, o líder 5 estrelas reiterou: “Não temos intenção de deixar o governo“Mas nós queremos”, sem exploração, devemos falar com o bom senso, e queremos o respeito de todas as outras forças políticas. Logo após a transmissão ao vivo no Instagram, Conte foi até Cole para uma entrevista. Sérgio Matterella. Dois dias atrás, após uma entrevista com A.J. Palazzo Siki Entre Draghi e Conte, foi para o primeiro-ministro குய்ரினாலே Informar sobre os conflitos em curso sobre o aumento do custo das armas.

Aumento do custo das armas – Duas horas atrás, o primeiro-ministro Drake, ao falar com repórteres estrangeiros, anunciou que o assunto estava encerrado. Certificado para retrocederacordo da OTAN Não será mais em 2024, mas em 2028 proposto pelo ministro Curini. No entanto, de acordo com Conte, o debate já está aberto: “O primeiro-ministro Drake anunciou hoje limite de 2024O “investimento militar” não é uma teoria intratável, mas uma tendência discutível. Então eu digo: se pudermos, vamos discutir. No contexto de um debate público com todas as forças políticas, com responsabilidade”.Não poderíamos ser inertes Quanto à possibilidade de aumentar os gastos militares em 2024, ele disse: “Exigimos essas obrigações. Editado À luz da situação dos cidadãos e comerciantes. E esse objetivo precisa ser discutido. O resultado foi o anúncio do ministro Gurini de que Adiar essas promessas até 2028 E o primeiro-ministro Tracy disse que a meta de 2024 não é intransponível, mas discutível. Vamos discutir isso se pudermos.” Em geral, Conte reiterou a posição dos M5s: “Existe uma estrutura comum Muitos países estão correndo para a corrida armamentista“Mas” isso não significa que a Itália deva participar dessa corrida frenética.

“Não tenho resposta para a questão de economia e finanças” – Conte voltou a uma entrevista com o primeiro-ministro há dois dias: “Tive uma longa conversa com Tracy, mas Não tenho respostas para perguntas sobre economia e finanças, Tudo é adiado para mais tarde. Espero que o governo antecipe suas ações de política econômica e monetária em tempo hábil. O chefe dos M5s anunciou que agora estava se concentrando em Def: “OK, último arranjo em contas caras Mas isso não é suficiente. Vamos esperar a def: vamos tentar entender, De um partido com uma maioria relativamente, O governo e o primeiro-ministro Draghi serão apresentados para enfrentar as graves dificuldades econômicas e sociais que o país enfrenta. Em seguida, examinamos a relação entre os recursos civis e o investimento militar. Ele também perguntou se “deveria haver oportunidades para discutir em conjunto as provas colocadas no Réu”. Finalmente ele disse novamente: “O governo agora está nos explicando de onde vem a evidência para as armas E como este orçamento de 2028 é consistente, ele nos disse que não pode alterar o orçamento.

Aviso aos democratas: “Exijo respeito e dignidade” – O líder 5 estrelas mais tarde se dirigiu aos democratas, criticando a recente abordagem de suas demandas: No entanto, é claro que exijo respeito e dignidade. Acusações irresponsáveis ​​não podem ser aceitas. Não funciona assim: não somos um ramo de outra força política, não somos substitutos de alguém. Não aceito a acusação de que sempre que levantamos uma questão política queremos uma crise de governo. Queremos o respeito de todas as forças políticas.

Mas as 5 estrelas “não têm intenção de deixar o governo” – Durante a transmissão ao vivo, Conte disse: “os M5 são irresponsáveis, querendo uma crise do governo e enfrentando várias acusações de minar a credibilidade da Itália internacionalmente”. Ele comentou,Estas são acusações muito graves Eles surgem do fato de que queremos esclarecer um parágrafo básico sobre o investimento militar no âmbito da OTAN. É a chantagem que está nos culpando pela crise do governo. Toda vez que os M5 levantam uma questão são acusados ​​de querer uma crise. Mais tarde, ele se concentrou nas acusações de ser pró-Putin:Você está tentando jogar sujo no mundo político, você não respeita o inimigo pelas posições que ele toma“O movimento” condenou imediatamente a invasão de Putin e anunciou imediatamente um acordo de assistência econômica e militar à Ucrânia”, disse ele.