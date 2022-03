‘Meditação na música. Sons de Luz e Paz ‘, 3 de abril em Trony

Performance/concerto com a Meso-Soprano Ticiana Portuguesa e o acordeonista Francesco Palazzo no Palazzo delle Arti Feltrani.

O artista Tarsido, que será um guia excepcional para sua exposição, também estará contribuindo para a exposição

Trony – Mais uma Mostra de Arte para a Exposição Dominical no domingo, 3 de abril

No Palazzo delle Arti Peltrani “Meditação na Música. Sons de luz e paz”. Meso-soprano Ticiana com o português, o acordeonista Francesco Palazzo e o artista Torshido Spiritual na música entre Oriente e Ocidente

Uma verdadeira meditação sobre a música que abrange culturas religiosas diferentes e distantes, em que o canto e a música levam à paz e à escuta, e falam uma linguagem inaudível que expressa amor e sabedoria. É isso que espera os visitantes da trilha do viajante que se apaixona por Tarshido na elegante casa do Palazzo delle Arti Peltrani em Trani (BT). De fato, além da venda de ingressos, além de visitar a exposição, Enrico Simonetti e o Biblio-Museu da Puglia promoveram os pólos e o setor de turismo, a economia da cultura e a promoção do território da região da Puglia. , Você pode curtir o show “Sons de Luz e Silêncio”.

Como assinalado no subtítulo da exposição, no seu “Nómadas Espirituais e Intelectuais na Nova Busca Geográfica da Arte e da Vida”, o arquitecto Nicola Stripoli pensou em performances semanais que enriquecessem o percurso do público até 24 de abril em Tarsido.

No próximo domingo, 3 de abril, às 20h00, você poderá participar de um evento sagrado repleto do princípio do “Maha Jyotiye Mauna Mantra” (Maha Jyotiye Mauna Mantra) inspirado no mantra e evoca o poder transcendental do mantra. Frequência de vibração até atingir o estado espiritual mais elevado. Ouvir e cantar orações na música realmente abre uma passagem para uma consciência mais elevada, pureza, devoção e fé. Vamos do antigo hino cristão ‘High Light with High Light’ tirado de Latario de Cordona para o slogan hebraico ‘Nosso Pai e Rei’, de alguns mantras hindus para canções das tradições armênia e cristã-judaica e ortodoxa. . As canções sacras das tradições ocidentais e orientais foram interpretadas pelo toque e voz angelical da portuguesa Meso-Soprano Ticiana, uma cantora extraordinariamente versátil. Seus talentos vão da canção antiga ao mentiroso contemporâneo, da música étnica ao tango. Como solista cantou sermões e óperas em festivais de prestígio em todo o mundo (Alemanha, Congo, Rússia, Albânia, França). Neste caso, será com o acordeão de Francesco Palazzo, artista com carreira internacional de concertos. Um compositor de sucesso, ele escreveu “N. Pichini de Barry. Após o espectáculo, quem for o guia excepcional da exposição, que estiver aberto ao concerto até às 21h00, contribuirá para a exposição.

Próximos compromissos para mostras de arte no Palazzo del Arti Peltrani: Construção da ‘Zona da Paz’ de quinta-feira, 7 a sábado, 9 de abril, criada por Keshe Lopsang Sofa, monge budista da Associação sem fins lucrativos Tso Bema; Domingo, 10 de abril, espetáculo ‘A Inestimável Jóia da Paz’ com Ida Mastromarino, Tito de Pipo e Tarsido; A série de eventos termina no domingo 24 de abril com a projeção de vídeo ‘Sparks’ de Frock de Bellow e o show ‘Simple Life and High Thought’ com a magia de Prabhu Das, Radhika e Darshido.

A exposição estará aberta das 10h00 às 18h00 todos os dias de terça a domingo, exceto segunda-feira, até 25 de abril de 2022. A abertura no domingo, 3 de abril, foi estendida para as 21h.

Para reservar, o novo processador Palazzo Beltrani está disponível para download gratuito em tablets e smartphones nas lojas Apple e Google, ou clicando no link a seguir: https://www.palazzodelleartibeltrani.it/app-audioguida/ ou ligue 08835000 @ em info enviando um e-mail para palazzodelleartibeltrani.it. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do Palazzo del Arti Peltrani. Entrada: 8,00 euros bilhete completo; 5,00 Ingressos reduzidos acima de 65, professores, crianças, alunos, afiliados. Ter uma licença verde também é exigido pela atual lei antigovernamental. No ingresso você pode visitar as coleções da Ivo Scaring Art Gallery.

