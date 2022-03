Uma nova entrevista está marcada para a próxima semana –

No Palazzo Chiki eles prepararam cuidadosamente a conexão com o Kremlin. Mais recentemente, quase dois meses atrás, quando a crise estava em fúria, nenhum dos presidentes ocidentais pensou que Moscou realmente lançaria uma ofensiva militar contra a Ucrânia. Haverá mais agora, talvez no início da próxima semana, com ambos os lados reconhecendo a possibilidade de entrar em contato. A conversa – a hipótese da visita do primeiro-ministro a Moscou ter sido cancelada pela invasão russa da Ucrânia no final de fevereiro – é longa, durando quase uma hora.

Negociações –

Para entender até que ponto as negociações iniciadas em Istambul na terça-feira estão produzindo resultados, Drake faz várias perguntas ao líder do Kremlin. Os Estados Unidos e a União Europeia estão céticos quanto a um progresso real sem um cessar-fogo pedindo “o mais rápido possível” para “proteger” os cidadãos Draghi e “apoiar o esforço de negociação”. Ele reiterou ao seu porta-voz que a disposição do governo italiano de contribuir para o processo de paz, mas na presença de “sinais claros” da Rússia, afirmou isso repetidamente.

Luzes da paz –

Até agora, o primeiro-ministro argumentou em todos os eventos públicos que Putin nunca deu nenhuma indicação real de querer a paz, negligenciou deveres nos corredores humanitários e atacou cidades com artilharia pesada mesmo antes das negociações de Istambul. Agora, algumas faíscas de Kiev e Moscou são vistas alternando, às vezes com medidas opostas: o ministro das Relações Exteriores Luigi de Mayo anunciou o telefonema esta manhã: “Vamos avaliar as declarações russas dos fatos”. A mesma “realidade” que Tracy ouviu as palavras de Putin sobre estar “otimista” sobre o resultado das negociações.

Putin satisfeito com a neutralidade da Ucrânia

O líder russo, citado pela equipe do Palazzo Siki, expressou satisfação ao primeiro-ministro italiano porque a Ucrânia aceita a questão da neutralidade regional, na qual a Itália, juntamente com outros aliados, pode atuar como fiador. É claro que será difícil cumprir a exigência ucraniana de uma “obrigação de segurança” e os países garantes devem ser anexados. Mas “estamos em um estágio inicial”, primeiro “vamos alcançar a paz”, depois pensaremos nos possíveis cenários de futuras ocupações, dizem brevemente fontes da embaixada italiana.

Putin liga para Scholes sobre pagamentos de gás

Embora a questão do gás valha bilhões, parece estar em segundo plano: Putin simplesmente descreveu o sistema de tarifas de gás russo em rublos, dizendo que era o Palazzo Siki. Em Moscou, é a leitura europeia, o sistema de sanções começará a pesar. Mesmo em conversas com o chanceler alemão Olaf Scholes, Putin prometeu continuar pagando em euros enquanto isso. Mudar para a moeda russa não seria “vergonhoso” em acordos assinados por clientes europeus. Nesse caso, Draghi teria ouvido sem responder, mas a posição da Itália e seus aliados já estava clara na cúpula de Bruxelas na semana passada. A exigência de pagamento em rublos é “ilegal”, uma “violação” de acordos que foram rejeitados à força pela União Europeia e pelo G7.